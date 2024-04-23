الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط أكاديمية تعليمية وهمية تنصب على أهالي سوهاج

أجهزة وزارة الداخلية
أجهزة وزارة الداخلية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما في مجال مكافحة جرائم تزوير الشهادات الدراسية والنصب والاحتيال على راغبي الحصول عليها.

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط مالك مكتب تجارة وتصدير، مقيم بمحافظة سوهاج، لقيامه بإدارة كيان تعليمي وهمى "أكاديمية دون ترخيص" بمحافظة سوهاج، والنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم منحهم دورات تعليمية في مجالات مختلفة وشهادات "على خلاف الحقيقة" تمكنهم من العمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى.

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وضبط بحوزته "عدد من الشهادات بأسماء أشخاص منسوب صدورها للعديد من الجهات المختلفة - عدد من الشهادات والكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها للأكاديمية مطبوعات دعائية خاصة بالأكاديمية – جهاز "لاب توب" بفحصه فنيًا تبين احتواؤه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامي".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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