"الداخلية" تمنح نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل زيارتين استثنائيتين بمناسبة تحرير سيناء وعيد القيامة

قررت وزارة الداخلية منح نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل زيارتين استثنائيتين، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 27/4/2024 وحتى يوم الخميس الموافق 13/6/2024.

وذلك أسوة بالأعوام السابقة، بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء 25 أبريل وعيد القيامة المجيد، وحرصًا من وزارة الداخلية على تقديم كل أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، ودعمهم نفسيًا من خلال إتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.