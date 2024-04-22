ضبط 17177 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكل الطرق والمحاور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط‏‏‏‏‏‏‏‏‏ 17177 مخالفة مرورية متنوعة.

ضبط 10127 مخالفة تجاوز السرعة المقررة

وتم ضبط 10127 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 422 مخالفة سير دون تراخيص 12 مخالفة دراجة نارية، 427 مخالفة تحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة 15 مخالفات موقف عشوائى.

جاء ذلك تنفيذًا لاستراتيجية الوزارة بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.