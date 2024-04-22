الإثنين 22 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط 17177 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

حملات مرورية
حملات مرورية

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكل الطرق والمحاور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط‏‏‏‏‏‏‏‏‏ 17177 مخالفة مرورية متنوعة.

ضبط 10127 مخالفة تجاوز السرعة المقررة

وتم ضبط 10127 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 422 مخالفة سير دون تراخيص 12 مخالفة دراجة نارية، 427 مخالفة تحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة 15 مخالفات موقف عشوائى.

جاء ذلك تنفيذًا لاستراتيجية الوزارة بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

إدارات المرور مديريات الأمن مخالفة سير

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