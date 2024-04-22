الإثنين 22 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضربات أمنية موجعة لتجار المخدرات فى المحافظات

حملات أمنية
حملات أمنية

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن الجيزة، الدقهلية، الأقصر، والمنوفية، جهوده في ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وتمكن أمن الجيزة من ضبط حداد مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين، وبحوزته 2 كيلوجرام لمخدر الحشيش، كما تم ضبط عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة العياط، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وبندقية آلية وعدد من الطلقات.

وبمديرية أمن الدقهلية، تم ضبط عنصر إجرامي- له معلومات جنائية- مقيم بدائرة مركز شرطة شربين وبحوزته كيلوجرام لمخدر الحشيش وكمية من مخدري الهيروين، والشابو وبندقية آلية وعدد من الطلقات.

كما تم ضبط عنصر إجرامي مقيم بدائرة مركز شرطة دكرنس- له معلومات جنائية- وبحوزته كيلوجرام حشيش، كمية من مخدر الشابو وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر من ضبط 4 عناصر إجرامية- لهم معلومات جنائية- بدوائر قسم شرطة الأقصر ومركزى شرطة إسنا، وأرمنت، وبحوزتهم 5 كيلوجرامات لمخدر الحشيش، 2 كيلوجرام لمخدر البانجو، كمية من مخدر الأفيون، و3 فرد محلي وعدد من الطلقات.

كما تم ضبط عنصر إجرامي- له معلومات جنائية- مقيم بدائرة مركز شرطة إسنا، وبحوزته 1.500 كيلو جرام حشيش، كمية من مخدر الأفيون، فرد  محلي وعدد من الطلقات، وضبط 3 عناصر إجرامية- لهم معلومات جنائية- مقيمون بدائرة قسم شرطة الأقصر وبحوزتهم 2.500 كيلو جرام لمخدر الحشيش، كمية من مخدر الشابو، 2 فرد محلي وطلقتان وسلاح أبيض.

وفي مديرية أمن المنوفية، تم ضبط عنصرين- لهما معلومات جنائية- مقيمين بدائرة مركز شرطة قويسنا وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين- فرد محلى وطلقة.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ1.6 مليون جنيه تقريبًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قطاع الأمن العام المواد المخدرة مخدر الحشيش

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