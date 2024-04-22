الإثنين 22 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

دهس مواطن من ذوى الهمم.. ضبط شخص يستعرض بسيارته فى الشرقية

ضبط شخص
ضبط شخص

كشفت  وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر فيس بوك بشأن قيام قائد سيارة بحركات استعراضية واصطدامه بشخص "من ذوى الهمم" بمنطقة فاقوس بالشرقية وضبطت مرتكب الواقعة.

وقالت الداخلية في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تضمن قيام قائد سيارة بحركات استعراضية واصطدامه بشخص "من ذوى الهمم" بمنطقة فاقوس بالشرقية، وبالفحص تم تحديد وضبط السيارة وقائدها وتبين عدم حمله رخصة قيادة واعترف بقيامه باللهو بالسيارة قيادته واصطدام بالشخص المشار إليه دون قصد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها".

وزارة الداخلية حركات استعراضية منطقة فاقوس بالشرقية فيس بوك

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