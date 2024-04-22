ضبط شخص يزور محررات رسمية بالإسكندرية

نجحت الداخلية في ضبط شخص بالإسكندرية لقيامه بتزوير المحررات الرسمية وترويجها بمقابل مادي.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الإسكندرية قيام سائق "له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في اصطناع وتزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها للجهات الحكومية بمقابل مادي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (لاب توب "يحتوي على نماذج محررات رسمية" - طابعة -3 براويز خشبية "شابلونة طباعة بمقاسات مختلفة " تُستخدم فـي وضع نموذج الخاتم بداخلها للطباعة على الأوراق عليها 11 نموذج لخاتم شعار الجمهورية خاصين ببعض الجهات، و3 نموذج أكلاشيه خاصين ببعض الجهات - 8 توكيلات مُقلدة عن طريق الاصطناع الكامل - 9 ورقات بيضاء ممهورة بأكلاشية خاصين ببعض الجهات)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.