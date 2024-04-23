الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إصابة 23 شخصا من شركة واحدة في انقلاب أتوبيس بالسويس

انقلاب أتوبيس
انقلاب أتوبيس

أصيب 23 شخصا جميعهم يعملون في شركة واحدة، اليوم الثلاثاء، إثر انقلاب أتوبيس خاص على طريق السويس الصحراوى بسبب السرعة الزائدة، وانتقلت 15 سيارة إسعاف إلى محيط الحادث ترافقها سيارة إطفاء، وجاري التعامل مع الحادث.

و تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري على طريق السويس الصحراوى، وانتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين بالفحص اختلال عجلة القيادة من السائق ما أدى الى انقلاب الأتوبيس، وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفى، ويقوم رجال المرور برفع آثار الحادث وسحب الكثافات المرورية.

وصرح مصدر طبي بأن جميع الحالات ما بين متوسطة ومستقرة ويتم تقديم الخدمة الطبية لهم، بعد توزيع الحالات على عدة مستشفيات تابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

 كيف تتفادى حوداث السير

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح  أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه.

تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات المرور، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

 

السويس حادث تصادم أتوبيس خاص

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