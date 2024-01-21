الأحد 21 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع وإصابة 5 في حوادث متفرقة بأسوان

اسعاف
اسعاف

لقى  مواطن مصرعه وأصيب 4، اليوم، في 3  حوادث متفرقة بطرق أبو سمبل وشرق العوينات والصحراوي، بمحافظة أسوان، وتم التعامل مع الحوادث الثلاث ونقل الجثة والمصابين من المكان.

الحادث الأول 

وشهد طريق أبوسمبل بالقرب من الكيلو 243، حادث انقلاب سيارة مما أسفر عن مصرع مواطن يدعى "عبد الله. أ "، وتم نقل جثته لمشرحة أسوان، وأصيب آخر ويدعى "محمد. ح "، مصاب باشتباه كسر بالقدم اليسرى وجروح متفرقه بالجسم.

الحادث الثاني

 وشهد طريق أبوسمبل توشكى "طريق العوينات" بالقرب من الكيلو 74، حادث انقلاب سياره ربع نقل، مما أسفر عن إصابة شخصين اثنين، تم نقلهما إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

الحادث الثالث

 وأصيب شخص في حادث انقلاب سيارة تريلا بجوار الكيلو 80، على الطريق الصحراوي الغربي بنطاق مركز إدفو، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

مواطن ثلاث حوادث متفرقة العوينات محافظة أسوان طريق أبوسمبل طريق العوينات حادث انقلاب سيارة ربع نقل

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