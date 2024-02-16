الجمعة 16 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

"دماء على الأسفلت".. حوادث الطرق مسلسل لا ينتهي

حوادث طرق
حوادث طرق

تعد ظاهرة حوادث الطرق من أهم وأخطر القضايا المعاصرة، فقد كانت الحوادث ولازالت خطرًا وشقاءًا يهدد الإنسانية برمتها بما تسببه من خسائر بشرية ومادية واجتماعية واقتصادية. 

ومن المعروف أن أغلب الحوادث المؤلمة التي يذهب ضحيتها الأشخاص سببها مخالفة أنظمة وتعليمات المرور، كالسرعة المفرطة، والاستهتار في القيادة، وتناول المخدرات، وغيرها عند بعض سائقي المركبات.

 في التقرير التالي، ترصد "الدستور" حوادث الطرق التي شهدتها بعض المحافظات، فضلا عن تعليمات المرور للحد من ظاهرة حوادث الطرق السريعة والإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد منها.

حادث طريق الإسكندرية الصحراوي

لقي 15 شخصًا مصرعهم وأصيب 7 آخرين، إثر حادث تصادم مروع بمنطقة العامرية، بطريق "الإسكندرية – القاهرة" الصحراوي.

بدأت الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوي بمنطقة العامرية بالقرب من كوبري الثروة السمكية والمنطقة الحرة.

 وانتقلت الأجهزة الأمنية مع سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص وقوع حادث تصادم بين سيارات ما أسفر عن مصرع 15 شخصًا وإصابة 7 آخرين.

حادث المنيا 

 وقع حادث مروري مروع في مركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا، بانقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الزراعي أمام عزبة عطية. 

وتلقى اللواء محمد مصطفى، مدير أمن المنيا، إشعارًا بالحادث من غرفة عمليات النجدة، أسفر عن إصابة 14 شخصًا بجروح متفاوتة.

وفور تلقي البلاغ، انتقلت فرق الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، حيث تم تحديد إصابات المصابين بين كدمات وسحجات واشتباه في ارتجاج وكسور متنوعة، تم نقل المصابين على الفور إلى مستشفى أبو قرقاص العام لتلقي العلاج الضروري.

حادث محافظة الإسماعيلية 

أصيب 3 أشخاص بإصابات متنوعة إثر إنقلاب سيارة ملاكي على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى، بنطاق محافظة الشرقية،وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

وكانت الأجهزة الأمنية بالشرقية قد تلقت، إخطارا يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكى، علي طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى، نتج عنه إصابة 3 أشخاص بإصابات متنوعة.

حادث الشرقية

أصيبت 8 سيدات في حادث انقلاب سيارة ربع نقل يستقلها سيدات من الباعة الجائلين قادمات من أطراف محافظة الشرقية.

تلقى اللواء مازن صبري، مدير الأمن بمحافظة بورسعيد، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل يستقلها سيدات من الباعة الجائلين للمواد الغذائية، وذلك على الطريق الدولي الساحلي المحوري.

وتبين أن سبب الحادث يرجع إلى السرعة الزائدة وفقدان السائق السيطرة على عجلة القيادة.

حادث طريق أطفيح بالجيزة

أصيب 3 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة أعلى صحراوى أطفيح، ما أدى إلى ظهور كثافات مرورية للقادم من مناطق أطفيح اتجاه مناطق الجنوب وانتقلت أوناش المرور وتم رفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين الى المستشفى.

فور تلقى البلاغ بوقوع حادث مرورى بالطريق الصحراوى بمنطقة أطفيح بوقوع حادث مروري، انتقلت سيارات الإسعاف وتبين انقلاب سيارة نتج عنها إصابة 3 اشخاص وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

حادث البحيرة 

لقي مواطن مصرعه وأصيب 6 آخرون في حادث تصادم بين سيارتين ملاكيتين على الطريق الزراعي في محافظة البحيرة. 

تلقى اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا بالحادث، وكشفت التحقيقات أن الحادث وقع قرب قرية دسونس، حيث اصطدمت سيارة ملاكي بأخرى، وأسفر الحادث عن وفاة شاب يبلغ 16 عامًا وإصابة 6 آخرين. 

حادث في الفيوم

تعرض 9 أشخاص لإصابات في حادث تصادم بين سيارة نقل وميكروباص وسيارة ملاكي على طريق بنى سويف ـ الفيوم الجديد. 

تلقت شرطة النجدة ببنى سويف إشعارًا حول الحادث وتم إرسال 8 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى قسم الإستقبال والطوارئ في مستشفى بنى سويف الجامعي بواسطة فرق الإسعاف. ستقوم الجهات المعنية بالتحقيق في سبب الحادث للوقوف على التفاصيل الكاملة للواقعة.

عقوبة وتعليمات المرور بشأن السرعة الزائدة

نصت المادة 75 من قانون المرور أن قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، فإن قائد السيارة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

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