هل الإفراط في تناول البروتين يهدد صحة جهازك الهضمي؟.. دراسة جديدة تُجيب

نشرت دراسة حديثة في موقع "هيلث"، أن تناول الكثير من البروتين قد يؤدي إلى الإصابة بالإمساك إذا لم تتناول ما يكفي من الكربوهيدرات، بما في ذلك الألياف، وذلك نظرا لأن البروتين يملأ الجسم، لذلك قد يكون من المغري الحد من كمية الكربوهيدرات لموازنة الشهية، تعتبر الكربوهيدرات مهمة في حد ذاتها فبدون ما يكفي من الكربوهيدرات، يمكن أن يفتقر الناس إلى الألياف ونتيجة لذلك، لا يتراكم البراز، مما يؤدي إلى الإمساك.

وبحسب ما جاء في الموقع، فأنه يمكنك زيادة كمية البروتين التي تتناولها لبناء كتلة العضلات وإدارة الوزن، ويمكنك تخفيف الإمساك من خلال اتباع نظام غذائي غني بالبروتين عن طريق زيادة تناول الألياف، على سبيل المثال، عن طريق خلط الموز وبذور الشيا في عصير مصنوع من مسحوق البروتين، ولكن من المهم أيضًا ممارسة التمارين الرياضية بانتظام والبقاء رطبًا.

البروتين هو عنصر غذائي أساسي لنمو العضلات، والتنمية السليمة، والرفاهية العامة، وفي المقابل، فإن الإفراط في تناوله له آثار جانبية ضارة محتملة، تابع القراءة لتعرف لماذا يمكن للبروتين أن يسبب لك الإمساك وكيفية تجنبه.

لماذا يسبب البروتين الإمساك؟

يمكن أن يؤدي البروتين الزائد، الذي يشعرك بالشبع الشديد، إلى تناول كميات أقل من الأطعمة المهمة الأخرى التي تحافظ على عمل أمعائك بسلاسة، ومن أول الأشياء التي يقطعها الناس هي الكربوهيدرات بدون وجود ما يكفي من الكربوهيدرات، وبالتالي الألياف في نظامك الغذائي، فإنك تخاطر بالإصابة بالإمساك.

يمكن أن تؤدي الأنظمة الغذائية الغنية بالبروتين إلى الإمساك إذا لم تتضمن ما يكفي من الألياف في النظام الغذائي، مثل تلك الموجودة في الفواكه والخضروات،وتبقى فضلات الطعام في الأمعاء عندما لا تستهلك ما يكفي من الألياف، وتصبح المادة البرازية أكثر صلابة وأكثر صلابة، وفي النهاية، يصبح إخراجها أكثر صعوبة.

وأظهرت الأبحاث أن الأنظمة الغذائية الغنية بالبروتين ترتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض الأمعاء الالتهابية (IBDs). يمكن أن يؤدي البروتين الزائد إلى تغيير تنوع وتكوين ميكروبيوم الأمعاء، أو توازن البكتيريا "الجيدة" و"السيئة" في أمعائك.