5 أطعمة نباتية مليئة بالبروتين للمساعدة فى إنقاص الوزن

إن فقدان الوزن هو رحلة يتم دعمها بشكل أفضل بالتغذية المثالية بصرف النظر عن النشاط البدني المنتظم وتنظيم التوتر.

البروتين هو المجموعة الغذائية المثالية للتخلص من الكيلوجرامات، حيث إن العناصر الغذائية لا تساعدك فقط على الحفاظ على الشبع، بل تحافظ على الطاقة لمواصلة جهود التمرين، سواء كانت وجبات خفيفة مقرمشة، مثل اللوز المحمص، أو وجبة إفطار صحية مكونة من عصيدة الكينوا أو العدس في الغداء، يمكن استيعاب البروتين في جميع وجبات اليوم تقريبًا. وفقا للدراسات، فإن تناول البروتين الأمثل يمكن أن يعزز عملية التمثيل الغذائي ويسرع من حرق السعرات الحرارية. تتجاوز فوائد الأطعمة المعبأة بالبروتين فقدان الوزن، حيث يمكن أن تساعد العناصر الغذائية في تقليل ضغط الدم وإدارة مستويات الجلوكوز في الدم ومنع السمنة.

على الرغم من عدم وجود ندرة في الأطعمة البروتينية غير النباتية، فإن تناول المصادر النباتية يمكن أن يقدم فوائد إضافية كما اقترحت بعض الدراسات. تقول الأبحاث إن الأشخاص الذين يتناولون نظامًا غذائيًا نباتيًا يميلون إلى انخفاض وزن الجسم، وانخفاض مستويات الكوليسترول، وانخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والسرطان والوفاة بسبب أمراض القلب مقارنة بالأشخاص الذين يتناولون اللحوم.

5 أطعمة تساعد على إنقاص الوزن

1. الحمص: يُعرف أيضًا باسم حبوب الحمص، وهو من البقوليات متعددة الاستخدامات التي يمكن استخدامها في مجموعة متنوعة من الأطباق. فهي مصدر ممتاز للبروتين والألياف والكربوهيدرات المعقدة، مما يجعلها خيارًا مرضيًا ومغذيًا للنباتيين. سواء كنت تستمتع به في الحمص أو السلطات أو الحساء أو الكاري، فإن الحمص هو وسيلة لذيذة، لإضافة البروتين إلى نظامك الغذائي أثناء الاستمتاع بوجبة لذيذة.

2. العدس: العدس عنصر أساسي في العديد من الأنظمة الغذائية النباتية لسبب وجيه. إنها مصدر ممتاز للبروتين النباتي، حيث يمنحك 100 جرام من العدس المطبوخ 9 جرامات من البروتين وفقًا لبيانات الغذاء التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية. العدس الحكومي يحتوي أيضًا على نسبة عالية من الألياف والفولات والحديد والمواد المغذية الأساسية الأخرى. تعد إضافة العدس إلى الحساء أو السلطات أو الكاري أو البطاطس المقلية طريقة بسيطة ولذيذة لزيادة كمية البروتين التي تتناولها أثناء الاستمتاع بتناول وجبة مغذية.

3. الكينوا: غالبًا ما يشار إليها باسم "الطعام الفائق" نظرًا لمحتواها الغذائي المثير للإعجاب، فهذه الحبوب عبارة عن بروتين كامل، مما يعني أنها تحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة التي لا تستطيع أجسامنا إنتاجها بمفردها. بالإضافة إلى البروتين، الكينوا غنية بالألياف والفيتامينات والمعادن، مما يجعلها إضافة قيمة لأي نظام غذائي نباتي. استخدم الكينوا كقاعدة للسلطات أو الأطباق أو كبديل للأرز أو المعكرونة، لإضافة دفعة من البروتين إلى وجباتك.

4. اللوز: هذه المكسرات المقرمشة ليست لذيذة فحسب، بل مليئة أيضًا بالبروتين، مما يجعلها إضافة رائعة لنظامك الغذائي اليومي. بالإضافة إلى البروتين، اللوز غني بالدهون الصحية والألياف وفيتامين E والماغنيسيوم. يمكن أن يساعد تضمين اللوز في نظامك الغذائي في دعم صحة القلب، والمساعدة في إدارة الوزن، وتوفير الطاقة المستدامة طوال اليوم.

5. الزبادي اليوناني: هو منتج ألبان شهير معروف بقوامه الكريمي ومحتواه العالي من البروتين، وهي مليئة بالبروتين والبروبيوتيك والكالسيوم والمواد المغذية الأساسية الأخرى، يمكن أن يساعد دمج الزبادي اليوناني في نظامك الغذائي في دعم صحة الجهاز الهضمي وتعزيز المناعة وتعزيز الشبع، استمتع بالزبادي اليوناني كوجبة خفيفة أو كخيار للإفطار أو كإضافة كريمية إلى العصائر والغموس والصلصات.