الأحد 21 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

شرطة المرور تضبط 16358 مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

مخالفة
مخالفة

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور، بالتنسيق مع إدارات المرور بـ مديريات الأمن المختلفة، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏‏16358مخالفة مرورية متنوعة.

وقالت وزارة الداخلية: "تنفيذًا لاستراتيجية الوزارة بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.. واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (12772 ) مخالفة مرورية متنوعة":

- (8616) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

- (579 ) مخالفة سير دون تراخيص.

- (21) مخالفة دراجة نارية.

- ( 427) مخالفة تحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة.

-(11) مخالفات موقف عشوائى.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

الإدارة العامة للمرور الطرق والمحاور إدارات المرور مخالفة تجاوز السرعة سير دون تراخيص

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