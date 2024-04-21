حكاية مآساوية في قرية طه شبرا.. مقتل شاب على يد شخصين

في قرية طه شبرا، بقويسنا، بمحافظة المنوفية، هزت جريمة قتل وحشية أهالي القرية، فجر شاب يدعى أحمد شعبان دمه على أعتاب مقابر القرية، ذبحًا على يد شخصين، تاركًا وراءه أسئلة تبحث عن إجابات.

أقوال شهود العيان

روى شاهد عيان حكاية مأساوية، تبدأ بخلاف بين أحمد وأحدهم حول أجرة التوكتوك، تصاعدت حدة الخلاف لتتحول إلى جريمة بشعة، حيث طعن المجني عليه بسلاح أبيض، ليقضي نحبه في الحال، هرب الجناة تاركين وراءهم فوضى ودمارًا، تاركين لأسرة أحمد وحسرة وألمًا لا يوصف.

ولم تكن هذه أول مواجهة بين أحمد والجناة، فقد أكد الشاهد على وجود خلافات سابقة بينهم، مما يرجح احتمال وجود نية مبيتة لارتكاب الجريمة، وأن القاتل لم يتصرف بدافع اللحظة بل خطط لفعلته البشعة.

وتواصل الأجهزة الأمنية في المنوفية جهودها لكشف ملابسات الحادث وضبط الجناة الهاربين وتتبع خيوط الجريمة، وتجري التحقيقات لمعرفة دوافع القاتل ودوره في الجريمة.