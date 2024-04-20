السبت 20 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

أسعار الفراخ اليوم السبت 20 - 4 - 2024 في بورصة الدواجن

أسعار الفراخ اليوم
أسعار الفراخ اليوم

شهدت أسعار الفراخ اليوم السبت 20 - 4 - 2024 في بورصة الدواجن تراجع ملحوظ في مستهل التعاملات الصباحية اليوم السبت، حيث تراجعت الأسعار بقيمة 4 جنيهات خلال ساعات قليلة، وتسجل الكيلو 80 جنيه للكيلو، وذلك نتيجة إلى استقرار أسعار الدولار وزيادة الأفراحات الجمركية للأعلاف وتوافيرها مما ساهم في استقرار الأسعار في الأسواق. 

أسعار الفراخ اليوم السبت 20 - 4 - 2024 في بورصة الدواجن

ونستعرض في السطور التالية أسعار الفراخ اليوم السبت 20 - 4 - 2024 في بورصة الدواجن في مستهل التعاملات الصباحية والتي جاءت كالتالي:-

سجلت أسعار لحم الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن سعر تراوح مابين  75 جنيه إلى 76 جنيه للكيلو، وتصل إلى المستهلك بسعر 86 جنية للكيلو.

كما سجلت أسعار لحم الفراخ الساسو اليوم السبت سعر تراوح مابين 88 جنيه إلى 89 جنيه، وتصل إلى المستهلك بسعر 99 جنية للكيلو في الأسواق الشعبية.

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أسعار الفراخ البلدي اليوم السبت 20 أبريل

أسعار لحم الفراخ البلدي اليوم السبت لتسجل سعر 75 جنيه، كما سجلت أسعار لحم أمهات أبيض 75 جنيه للكيلو في الأسواق الشعبية.

أسعار أجزاء الفراخ اليوم في الأسواق اليوم السبت

يعتب رالبانية أكثر مجزأت الدواجن شعبية والذي يبحث الكثيرة عنه علي مدا اليوم، وقد شهدت أسعار ه تراج محلوظ خلال الساعات القليلة الماضية بالتزامن مع تراجع أسعار الدواجن، فقد سجل سعر البانيه اليوم في الأسواق ما بين 185 و200 جنيه للكيلو الواحد.

  • كما سجلت أسعار كيلو أوراك الفراخ اليوم السبت في الأسواق الشعبية سعر تراوح مابين 97 لـ 100 جنيهًا للكيلو.
  • بينما  و وصل سعر كيلو الصدور لـ 142 جنيهًا في المناطق الشعبية.
  • - وسجلت أسعار سعر كيلو الكبد والقوانص لـ 105 جنيهات.
  • - وبلغ سعر كيلو الهياكل نحو 60 جنيهًا.
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انخفاض كبير.. سعر الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 17-4-2024

سعر كرتونة البيض اليوم السبت 20 أبريل 

  • سجلت أسعار كرتونة بيض أبيض سعر 149 جنيهًا.
  • بينما بلغ سعر كرتونة بيض أحمر سعر  152 جنيهًا.
  • كما سجلت أسعار كرتونة بيض بلدي 155 جنيهًا.

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