انخفاض كبير.. سعر الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 17-4-2024

يتساءل قطاع كبير من المصريين في مختلف المحافظات عن سعر الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 17-4-2024، وذلك لأنها مصدر البروتين الحيواني الأكثر استهلاكًا في مصر، حيث سجل سعر الفراخ البيضاء أول انخفاض له بعد فترة استقرار دامت 4 أيام داخل المحال والبورصة، بينما بقي متوسط سعر كرتونة البيض الأبيض ثابتًا عند ما بين 168 و170 جنيهًا، وفقًا لآخر التحديثات المعلنة اليوم من بورصة الدواجن وبعض المحال.

سعر الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 17-4-2024

تراجع متوسط سعر الفراخ البيضاء يوم الأربعاء 17 أبريل 2024 داخل بورصة الدواجن ليبلغ 81 جنيهًا، بينما سجل سعر كيلو الفراخ في المحال 93 جنيهًا.

سعر الفراخ البلدي للمستهلك يوم الأربعاء 17 أبريل

تراجع متوسط سعر كيلو الفراخ البلدي يوم الأربعاء 17 أبريل 2024 داخل بورصة الدواجن ليبلغ 110 جنيهات، بينما سجل سعر كيلو الفراخ في المحال 120 جنيهًا.

سعر الفراخ الساسو للمستهلك يوم الأربعاء 17 أبريل

سجلت الفراخ الساسو أول انخفاض لها يوم الأربعاء 17 أبريل 2024 بعد استقرار دام لأربعة أيام داخل بورصة الدواجن لتصل إلى 86 جنيهًا، بينما سجل سعر كيلو الفراخ في المحال 99 جنيهًا.

ما هو سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء 17-4-2024؟

لم يتغير سعر كرتونة البيض البلدي وظل ثابتًا عند 195 جنيهًا داخل المحال

أما سعر كرتونة البيض الأبيض فظل ثابتًا أيضًا عند 170 و168 جنيها داخل المحال

وبالنسبة لسعر كرتونة البيض الأحمر، فلم يسجل أي تحركات وظل ثابتًا عند 165 جنيها داخل المحال.

سعر كيلو البط اليوم الأربعاء 17-4-2024

يتراوح سعر كيلو البط الفرنساوي بين 60 و65 جنيهًا، ويتراوح سعر البط المولار بين 65 و75 جنيهًا.

وقد وصل سعر البط المسكوفى إلى 100 جنيه، فقًا التحديثات المعلنة اليوم من بورصة الدواجن وبعض المحال.

سعر كيلو البانيه اليوم الأربعاء 17-4-2024

أما سعر كيلو البانيه من الفراخ البيضاء اليوم فوصل إلى 190 جنيهًا يوم الأربعاء ويختلف السعر من تاجر إلى آخر ومن منطقة سكنية إلى أخرى.



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