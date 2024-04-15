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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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اقتصاد

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الإثنين 15 /4 /2024

بورصة الدواجن
بورصة الدواجن

مع بداية الصباح الباكر يحرص محبين الفراخ على معرفة أسعار الدواجن اليوم الإثنين 15 /4 /2024 في الأسواق والبورصة المصرية، وتتراجع الأسعار بنحو 3 جنيهات لتتراوح ما بين 82 و83 جنيهًا للكيلو الواحد فى المزرعة.

 

انخفاض ملحوظ في أسعار الدواجن اليوم الإثنين 15 /4/ 2024

وتستعرض «الدستور» في هذا التقرير أسعار الدواجن اليوم الإثنين 15 أبريل 2024.

 

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

سجّل سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم الاثنين في المزرعة 85 جنيهًا، بينما سيصل للمستهلك بسعر 90 و92 جنيهًا.

 

سعر الفراخ البلدي اليوم

بلغ سعر الفراخ البلدي في المزرعة اليوم الإثنين نحو 102 جنيه، وللمستهلك يباع الكيلو بـ122 جنيهًا.

 

سعر كيلو البانيه اليوم الاثنين

سجل سعر البانية اليوم الإثنين نحو 225 جنيهًا.

 

سعر كيلو الأوراك اليوم الإثنين 

سجل سعر كيلو الأوراك للمستهلك اليوم الإثنين 125 جنيهًا.

 

سعر كيلو صدور الدجاج

وصل سعر كيلو صدور الدجاج اليوم الإثنين إلى 142 جنيهًا.

 

سعر كيلو البط اليوم الاثنين

بلغ سعر كيلو البط البلدي اليوم الإثنين في الساعات الصباحية نحو 132 جنيهًا.

بينما يصل سعر البط المجمد اليوم الإثنين إلى 121 جنيهًا للكيلو.

 

سعر جوز الحمام

ووصل سعر جوز الحمام اليوم الإثنين إلى 131 جنيهًا.

 

سعر الأرانب اليوم الإثنين 

سجل سعر الأرانب اليوم الإثنين نحو 120 جنيهًا للكيلو.

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