إخماد حريق بشقة سكنية فى العريش دون خسائر بشرية

تمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء بمحافظة شمال سيناء من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بمدينة العريش، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بشمال سيناء بلاغًا فجر اليوم السبت، بنشوب حريق بشقة سكنية في إحدى البنايات بشارع العبادلة بدائرة قسم شرطة ثان العريش، وانتقلت قوات الحماية المدنية والإطفاء إلى موقع البلاغ، وقامت بإطفاء الحريق بعد فصل التيار الكهربائي عن العمارة السكنية، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

ورجحت مصادر أمنية أن السبب المبدئي للحريق هو حدوث ماس كهربائي بالشقة، فيما تمثلت الخسائر الأولية في احتراق جزء من محتويات الشقة السكنية.