حرائق الشقق السكنية لهيب لا ينتهي والضحايا أطفال.. أبرز الوقائع ونصائح لتجنبها

شهدت الآونة الأخيرة اندلاع عدد من حرائق الشقق السكنية الناتجة عن أشتعال سطوانات الغاز أو ماس كهربائي، والتي راح ضحيتها المئات من الأشخاص خاصة الأطفال وكان آخرها مصرع 5 أطفال من أسرة واحدة، وتستعرض “الدستور”

في هذا التقرير أبرز حوادث الحرائق وكيفية الوقاية منها.

مصرع 5 أشقاء سودانيين في حريق شقةبأرض اللواء



شهدت منطقة أرض اللواء واقعة مأساوية راح ضحيتها 5 أشقاء سودانيين جراء حريق اندلع في شقتهم السكنية بدائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة، وتم الدفع بسيارات إطفاء لإخماد النيران.

وتلقت غرفة الحماية المدنية بالجيزة بلاغا باندلاع حريق في منطقة أرض اللواء بدائرة قسم شرطة العجوزة، ووجود إصابات.

وعلى الفور انتلقت الحماية المدنية لموقع الحريق مدعومة بسيارات الإسعاف، وتبين أن الحريق اندلع داخل شقة سكنية بالطابق الـ3 من عقار مكون من 5 طوابق، كما تبين مصرع 5 صغار أشقاء بعد إصابتهم باختناق جراء الحريق.

مصرع طفل فى حريق شقة بالغردقة

لقى طفل مصرعه خنقا بعد نشوب حريق بشقة فى حى الوفاء والأمل بمدينة الغردقة، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.

كانت قد تلقت شرطة النجدة إخطارا باندلاع حريق بشقة سكنية بالغردقة ،على الفور تم الدفع بسيارتي مطافئ والتعامل مع الحريق وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، الا ان النيران تسببت فى دخان كثيف أدى لاختناق طفل يدعى م ح ،5 سنوات، وتم نقله إلى مستشفى الغردقة العام فى حالة حرجة وتوفى بعد وصوله مباشرة.

تفحم 4 أطفال بحريق فى شبرا الخيمة



في حادث مأساوي، لقي 4 أطفال مصرعهم حرقا بسبب حريق نشب بمنزل بمنطقة شبرا الخيمة.

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بنشوب حريق في شقة بالطابق الرابع بعقار مكون من 6 طوابق بمنطقة قهوة شرف أمام شركة الغاز بشبرا الخيمة التابعة لمحافظة القليوبية.



وعلي الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة أن النيران التهمت محتويات الشقة بالكامل، ومصرع 4 أطفال تتراوح أعمارهم بين 7 و14 عاما، وتفحمت جثثهم وإصيب آخرين.

وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على النيران قبل امتدادها للعقارات المجاورة.

مصرع أم وطفليها فى حريق شقة بالمعصرة

لقيت أم وطفليها مصرعهم، فى حريق داخل عقار بمنطقة المعصرة، وتم نقلهم للمشرحه تحت تصرف النيابة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل عقار سكنى بمنطقة المعصرة وانتقلت قوات الحماية المدنية الى مكان البلاغ، وفرض كردون أمنى فى محيط البلاغ وحاصرت قوات الإطفاء السنة اللهب وتم مكافحة الحريق واخماده ومنع خطر الامتداد.

وتبين بالفحص نشوب حريق بمنطقة المعصرة داخل عقار سكني مكون من 4 طوابق والعثور على 3 جثث لأم وطفلين وقامت سيارات الاسعاف بنقل الجثامين الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

نصائح لتجنب الحرائق

أرشدت قوات الحماية المدنية في ندوة خاصة علي تجنب المخاطر التي تتسبب في نشوب حرائق منزلية ومنها:

1_ التأكد من تركيب أجهزة إنذار الحريق وصيانتها بشكل دوري.

2_ تجنب استخدام الشموع في المناسبات التي يتواجد بها الأطفال بكثرة.

3_ كذلك الصيانة الدورية لأنابيب الغاز وأجهزة التدفئة

4_ تجنب التدخين في المنزل خاصة في أوقات المساء

5_ توفير طفاية حريق في المنزل

6_ عدم استخدام المصعد في حال اندلاع حريق بالمبنى، واستخدام الدرج لتجنب احتجازك فيه نتيجة حدوث أعطال أوتماس كهربائي فيه.