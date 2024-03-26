حرائق الطرق.. سرعة قاتلة أم عطل ميكانيكي؟

تتعرض السيارات أحيانًا على الطرق للكوارث نتيجة للسرعة الزائدة أو اختلال عجلات القيادة مما يسفر أحيانا عن اشتعال النيران بالسيارات ويسفر عن مصابين أو ضحايا.. وفي هذا التقرير نرصد أخر الوقائع على مدار الأيام الماضية.

وفاة سيدتين في حريق سيارة على الدائري

على الطريق الدائري، وقع حادث تصادم سيارة نقل مع ملاكي واشتعلت إحدى السيارات اتجاه المريوطية مما أسفر عن وفاة سيدتين.

وتبين اختلال عجلة القيادة من سيدة تقود السيارة الملاكي، أسفر عن تصادمها بالسيارة النقل، توفي الأثنان.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري مروع أعلى الطريق الدائري، على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين تصادم سيارة نقل مع أخرى ملاكي مما أدى إلى اشتعالهما، ومصرع شخصين، وتحفظت الجهات المعنية عليهما تحت تصرف النيابة العامة.

اشتعال سيارة ميكروباص أعلى دائري الوراق

كما اشتعلت سيارة ميكروباص أعلى الطريق الدائري شمال الجيزة قبل القومية العربية.

وانتقلت الخدمات المرورية بالتنسيق مع قطاع إطفاء الشمال للسيطرة على الحريق، تبين بالفحص اشتعال سيارة ميكروباص اتجاه الوراق دون خسائر في الأرواح وتم الإخماد، تحرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

حريق سيارة نقل أعلى الطريق الدائرى

وتمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة على حريق اشتعل بسيارة نقل أعلي الطريق الدائرى فى الجيزة دون إصابات.

فور تلقى بلاغا يفيد اشتعال حريق بسيارة تسببت فى توقف حركة المرور أعلى الطريق الدائرى، انتقل على الفوررجال الحماية المدنية لمكان البلاغ، وتبين اشتعال النيران بسيارة نقل، وتمكنوا من محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيق.

سيارة مشتعلة على المحور

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة باشتعال سيارة اتجاه الشيخ زايد على المحور.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

نصائح مرورية لتفادي حرائق السيارات على الطرق

وضعت إدارة المرور روشتة لمعالجة حرائق السيارات على الطرق وخاصة السريعة وهى:

-التأكد من عمل دورة تبريد السيارات وتيل الفرامل، الاطمئنان دائما على مياه "الردياتير" وتزوديها، الحذر عند فتح غطاء "الردياتير" أثناء سخونة المحرك.



-التأكد من سلامة الإطارات تجنبا لانفجارها، ضبط ضغط هواء الإطارات بما يلائم حرارة الجو.



-إخلاء السيارات من المواد الغازية والمشروبات الغازية والعطور وبطاريات الأجهزة بشكل عام.



-فتح نوافذ السيارة بشكل بسيط.



-عدم ملء خزان وقود السيارة بالكامل، والتأكد من عدم وجود تسرب بدائرة الوقود "الخزان – المواسير والخراطيم - منظم الوقود.



-عدم استخدام الوقود في تنظيف أجزاء المحرك وتشغيله قبل أن يجف من الوقود.



• التأكد من سلامة التوصيلات بالدائرة الكهربائية للسيارات، وعدم استخدام الأسلاك الكهربائية غير المطابقة أو غير المناسبة للدائرة الكهربائية للسيارة، وعدم ترك الأسلاك غير مغطاة حتى لا يحدث أى احتكاك بجسم السيارة وعدم ملامسة أسلاك طرفي البطارية لمعدن السيارة.



• عدم التدخين تحسبا لسقوط أجزاء من السيجارة داخل السيارة أثناء القيادة.