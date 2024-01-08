الإثنين 08 يناير 2024
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محافظات

انبطح أرضًا.. معلومات إرشادية للتعامل مع حرائق الشقق

معلومات إرشادية للتعامل
معلومات إرشادية للتعامل مع الحرائق

قالت محافظة الجيزة إن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تستقبل بلاغات الطوارئ من المواطنين، تتعاون فيها مع شرطة الحماية المدنية والنجدة وهيئة الإسعاف، إضافة إلى جهات المرافق والصحة والتضامن الاجتماعي.

وأعلنت الجيزة، في بيان الإثنين، أنه وفق الإحصاءات الشهرية التي رصدتها الإدارة العامة للأزمات والخاصة بحرائق الشقق والمنازل تناشد المحافظة المواطنين اتباع بعض الإجراءات التي تساعد في تقليل آثار الحادث:

- غلق المفتاح الرئيسي للكهرباء أعلى باب الشقة

- غلق مصدر الغاز وطلب شرطة النجدة على رقم 122

- محاولة إطفاء الحريق-قدر الإمكان- دون تعرضك والآخرين للخطر
- إغلاق الأبواب لاحتواء الحريق ومنع انتشاره
ترك المكان فورًا عند عدم السيطرة على  الحريق

- عند الهروب بسبب الدخان، ابق منخفضًا وتقدم زاحفًا على يديك وركبتيك، حيث يجعل الزحف رأسك موجودة في المنطقة الآمنة (من 30 لـ60 سم) بعيدًا عن محتويات الدخان السامة

- عند اشتعال النيران بملابسك أو المتواجدين معك يجب اتباع التالي:

- توقف عن الحركة تمامًا؛ لأن الأكسجين مع الحركة يساعد على الاشتعال

- انبطح أرضًا واجعل جسدك ملاصقًا للأرض في أسرع وقت

- تدحرج عن طريق تحريك جسمك على الأرض بطريقة دائرية أكثر من مرة حتى تطفئ النار.

معلومات توعوية التعامل مع الحرائق الحماية المدنية محافظة الجيزة أخبار محافظة الجيزة

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