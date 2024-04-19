الجمعة 19 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

السفارة الأمريكية لدى إسرائيل تطالب موظفيها وعائلاتهم بالحد من تنقلاتهم

إسرائيل وإيران
إسرائيل وإيران

طالبت السفارة الأمريكية لدى  إسرائيل، اليوم الجمعة، موظفيها وعائلاتهم بالحد من تنقلاتهم في البلاد، بعد ساعات من الإبلاغ عن انفجارات في إيران، نسبها مسئولون أمريكيون إلى إسرائيل.

وقالت السفارة الأمريكية على موقعها الإلكتروني: "من باب الحذر الشديد عقب تقارير أفادت عن شن إسرائيل ضربة داخل إيران، لا يمكن لموظفي الحكومة الأمريكية وأفراد عائلاتهم التنقل لدواعٍ شخصية خارج مدن تل أبيب والقدس وبئر السبع حتى إشعار آخر".

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إعلام عبرى: الهجوم على إيران انتهى لكن إسرائيل تحافظ على تأهب عالٍ

وسبق وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، بأن تقديرات الجيش والأجهزة الأمنية أن الهجوم على إيران انتهى، لكن إسرائيل تحافظ على تأهب عالٍ، وذلك حسب وسائل إعلام عبرية.

كانت قناة "القاهرة الإخبارية" قد أفادت، نقلًا عن إعلام أمريكي، بأنه تم استهداف أصفهان بصواريخ إسرائيلية.

وذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، أنه تم سماع دوي انفجارات في مدينة قهجاورستان شمال غربي أصفهان.

وأكدت وكالة "مهر" الإيرانية، أنه تم إلغاء الرحلات الدولية بمطار الخميني بطهران في إيران، عقب الهجوم الإسرائيلي.

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وأوضحت محطة "إيه. بي. سي نيوز" الإخبارية، نقلا عن مسئول أمريكي، استهداف صواريخ إسرائيلية موقعا في أصفهان وسط إيران، بالتزامن مع سماع دوي انفجارات في كل من سوريا والعراق.

الحرس الثورى الإيرانى يعلن عن حالة التأهب القصوى فى جميع قواعده ومعسكراته

وأكد التليفزيون الرسمي الإيراني، في خبر عاجل له، وقوع انفجارات قوية قرب أصفهان وسط البلاد في إيران.

في ذات السياق، أعلن الحرس الثوري الإيراني عن حالة التأهب القصوى في جميع قواعده ومعسكراته في عموم إيران.

السفارة الأمريكية إسرائيل الحكومة الأمريكية إيران تل أبيب القدس

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