الخميس 18 أبريل 2024
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عالم

الفلسطيني صاحب مقولة "من كثرة الشاحنات بحس حالي بمصر".. يتحدث لـ"الدستور"

محمد طه
محمد طه

شارك الآلاف من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منشورا لمواطن فلسطيني من مدينة رفح جنوب قطاع غزة يشيد بعدد الشاحنات المصرية التي دخلت القطاع خلال الأيام الماضية.

وقال محمد يوسف أبو طه، ناشط إعلامي من مدينة رفح، في منشور له اليوم علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "من كثرة الشاحنات المصرية والسواقين المصريين بحس حالي في مصر".

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وتواصلت “الدستور” مع أبو طه للتعرف علي حجم المساعدات التي تدخل قطاع غزة، وأسباب كتابة المنشور في هذا التوقيت.

أبو طه: الشاحنات زادت بشكل ملحوظ

وقال أبو طه: “هذه الأيام زادت الشاحنات بشكل ملحوظ، مؤكدا أن المعبر ما زال يعمل حتي الساعة، ودخلت العديد من الشاحنات المحملة بالأغذية والأدوية وغيرها من المستلزمات المعيشية والإغاثية العاجلة”.

وأضاف أبو طه أن القصف طال العديد من أفراد أسرته، واستشهد زوج شقيقته، وإصابتها مع أطفالها، مشيرا إلى أنها تتعالج حاليا في مصر.

يجدر الإشارة إلى أن أبو طه والد لطفل وحيد صغير، ويعاني من أمراض وإصابات بالغة ويحتاج للسفر خارج القطاع حتي يتم علاجه هو وزوجته.

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وطالب أبو طه السلطات المصرية بالتدخل عاجلا لإنقاذه هو وزوجته والسماح لهم بالسفر إلي القاهرة إجراء التحاليل والفحوصات اللازمة.

وأشار أبو طه إلي أن زوجته تعاني من الآلام وأمراض تتسبب في إجهاضها، لافتا إلي أنها أجهضت أكثر من 7 مرات، وتحتاج لتدخل طبي ولا يستطيع علاجها في الوقت الحالي بسبب استمرار الحرب وانعدام المنظومة الصحية في غزة.

وتفاعل نشطاء التواصل الاجتماعي مع منشور المواطن الفلسطيني، الذي حقق آلاف المشاهدات في ساعات قليلة عقب تداوله.

وشن طيران الاحتلال، مساء الأربعاء، غارة قرب منطقة العماوي على الحدود المصرية الفلسطينية برفح جنوب قطاع غزة استهدف خلالها تجمعات للمدنيين.

ويشن الاحتلال حرب الإبادة علي الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، منذ أحداث السابع من أكتوبر 2023 وبعد عملية طوفان الأقصى.

مواطن فلسطينى رفح قطاع غزة الشاحنات المصرية المساعدات

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