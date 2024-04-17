الاحتلال يشن غارة قرب منطقة العماوى جنوبى قطاع غزة

شن طيران الاحتلال، مساء الأربعاء، غارة قرب منطقة العماوي على الحدود المصرية الفلسطينية برفح جنوب قطاع غزة استهدف خلالها تجمعات للمدنيين.

ويشن الاحتلال حرب الإبادة علي الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، منذ أحداث السابع من أكتوبر 2023 وبعد عملية طوفان الاقصي.

الاحتلال يشن قصفا عنيفا علي مناطق متفرقة بقطاع غزة

في وقت سابق من اليوم، قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية في غزة، إن الطائرات الإسرائيلية تقصف مناطق واسعة من قطاع غزة وسط سقوط عدد من الشهداء والجرحى.

وتابع أن الاحتلال وطائراته وآلياته قصفت منزلًا في رفح، مما أدى إلى استشهاد 7 أشخاص معظمهم من الأطفال، وما زالت أعمال البحث جارية لانتشال المفقودين.

وأكد أن الآليات العسكرية الإسرائيلية المتوغلة بالمنطقة الوسطى وتحديدًا في الأطراف المالية لمخيم النصيرات ما زالت تطلق الرصاص والقذائف باتجاه منازل الموانين وممتلكاتهم وتدمر الطرقات والبنى التحتية في هذه المنطقة، كما دمرت عددًا من الأبراج في محيط هذه المنطقة بشكل كامل.

أضاف أنه استشهد 6 مواطنين، وعدد من الجرحى، إثر قصف الاحتلال تجمعًا للمواطنين في سوق الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، فيما انتشلت طواقم الدفاع المدني شهيدين وعددًا من الجرحى، وما زال 9 مفقودين على الأقل، بُعيد قصف الاحتلال منزلًا لعائلة أبوسعادة في منطقة الشعف بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، بحث رئيس الوزراء الفلسطيني، وزير الخارجية محمد مصطفى، الأربعاء، مع نظيره البريطاني ديفيد كاميرون، أهمية تعزيز الجهد الإغاثي والإنساني في غزة، ووقف التصعيد واعتداءات المستوطنين واقتحامات جيش الاحتلال للمناطق الفلسطينية، ودعم جهود الحكومة في الإصلاح المؤسسي الشامل.

وشدد مصطفى خلال استقباله الوزير البريطاني في مدينة رام الله، على أنه بدون الوقف الفوري لإطلاق النار، وفتح المعابر بشكل كامل مع قطاع غزة، الجهد الإغاثي والإنساني وتوزيع المساعدات سيبقى محصورًا ومحدودًا، قائلًا "إلى جانب الجهد الإغاثي نسعى لاستعادة وتوفير الخدمات الأساسية لشعبنا في قطاع غزة، وسنستمر في تعزيز العمل مع المؤسسات والشركاء الدوليين وعلى رأسهم الأمم المتحدة بهدف تخفيف معاناة أبناء الشعب الفلسطيني".