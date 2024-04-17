سياسى فلسطينى لـ"الدستور": إعادة فتح المخابز شمال غزة خطوة مهمة ونحتاج المزيد

علق الدكتور جهاد أبولحية أستاذ القانون والنظم السياسية، على إعادة فتح المخابز في شمال قطاع غزة والاستعداد لفتح مخبز ثالث.

وقال أبولحية في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه من المهم إعادة تشغيل المخابز في شمال غزة، وذلك نظرًا للحاجة الكبيرة إلى مثل هذه المخابز لتوفير الخبز للمواطنين الموجودين في تلك الأماكن والذين ما زالوا يعانون من وضع مأساوي بمعنى الكلمة نتيجة الحصار الخانق الذي كانت وما زالت إسرائيل تفرضه عليهم، ومنع وصول المساعدات الإنسانية إليهم.

وأكد أبولحية أن خطوة إعادة فتح بعض المخابز وإدخال الخضروات تعتبر خطوة في غاية الأهمية ولكنها غير كافية، وهناك حاجة ماسة إلى زيادة تدفق المساعدات لتلك المنطقة بما يسمح من توفيرها لكافة المواطنين بشكل يسد حاجتهم من المواد الغذائية، ويلبي كل ما يريدونه.

طائرات الاحتلال تقصف مناطق واسعة من قطاع غزة

في وقت سابق من اليوم، قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية في غزة، إن الطائرات الإسرائيلية تقصف مناطق واسعة من قطاع غزة وسط سقوط عدد من الشهداء والجرحى.

وتابع أن الاحتلال الإسرائيلي وطائراته وآلياته قصفت منزلًا في رفح، مما أدى إلى استشهاد 7 أشخاص معظمهم من الأطفال، وما زالت أعمال البحث جارية لانتشال المفقودين.

وأكد أن الآليات العسكرية الإسرائيلية المتوغلة بالمنطقة الوسطى وتحديدًا في الأطراف المالية لمخيم النصيرات ما زالت تطلق الرصاص والقذائف باتجاه منازل الموانين وممتلكاتهم وتدمر الطرقات والبنى التحتية في هذه المنطقة، كما دمرت عددًا من الأبراج في محيط هذه المنطقة بشكل كامل.

وأضاف أنه استشهد 6 مواطنين، وعدد من الجرحى، إثر قصف الاحتلال تجمعًا للمواطنين في سوق الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، فيما انتشلت طواقم الدفاع المدني شهيدين وعددًا من الجرحى، وما زال 9 مفقودين على الأقل، بُعيد قصف الاحتلال منزلًا لعائلة أبوسعادة في منطقة الشعف بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.