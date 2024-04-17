الخميس 18 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

بايدن يؤكد دعمه لإسرائيل ويحذر إيران من تصعيد الهجمات

بايدن ونتنياهو
بايدن ونتنياهو

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة لن تقف مكتوفة الأيدي إذا صعدت إيران هجماتها على إسرائيل بشكل واسع، معربًا عن إمكانية نجاح واشنطن في المواجهة.

وفي مقال نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، قال بايدن: "إذا صعدت إيران هجومها على إسرائيل بشكل كبير، فقد تنجر الولايات المتحدة إليه - إسرائيل هي أقوى شريك لنا في المنطقة، مردفا: "ولن نقف مكتوفي الأيدي إذا تعرضت للهجوم وضعفت دفاعاتها".

وتعهد بايدن بدعم الجيش الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن إيران تسعى لتدمير إسرائيل ومحو الدولة اليهودية الوحيدة في العالم، وأكد على حزم الولايات المتحدة في الوقوف إلى جانب إسرائيل.

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من جانبها، أعلنت إيران استعدادها لصد أي هجوم من إسرائيل، وحذرت من أن أي هجوم سيؤدي إلى رد فعل "قوي وحاسم". 

وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن أي تحرك إسرائيلي ضد بلاده سيواجه برد قوي.

وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل سترد على الهجوم الإيراني بالحكمة، مؤكدًا استعداد القوات الجوية للتصدي.

الرئيس الأمريكي جو بايدن الولايات المتحدة إسرائيل إيران الجيش الإسرائيلي الدولة اليهودية

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