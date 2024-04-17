واشنطن بوست: هجوم إيران ضد إسرائيل يكشف ترسانتها العسكرية

سلطت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، الضوء على الهجوم الإيراني على إسرائيل السبت الماضي، مشيرة إلى أن هجوم إيران على اسرائيل اظهر القوة العسكرية في البلاد وحدود ترسانتها.

وقال خبراء وفق الصحيفة الأمريكية، إن أول هجوم إيراني مباشر على إسرائيل ليلة السبت أظهر القوة العسكرية للبلاد والتقدم الذي أحرزته في برنامجها للأسلحة المحلية، بينما كشف أيضًا عن حدود ترسانتها.

أكبر استعراض تقليدي للقوة من جانب إيران على الإطلاق

ووفقا لما أوردته الصحيفة فإن مع إطلاق أكثر من 300 طائرة بدون طيار وصاروخ في هجوم متعدد الطبقات، كان ذلك أكبر استعراض تقليدي للقوة من جانب إيران على الإطلاق، إن سببه لأضرار طفيفة يرجع جزئيًا إلى الطبيعة المخططة للهجوم، مما يمنح إسرائيل والولايات المتحدة متسعًا من الوقت لإعداد أنظمة الدفاع الجوي – ولكن قد يُعزى أيضًا إلى أوجه القصور في قدراته المتوسطة والطويلة المدى.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لحشود تجمعت في طهران يوم الأربعاء للاحتفال بيوم الجيش: “أظهرت العملية أن قواتنا المسلحة جاهزة”، وشهدت المسيرات في العاصمة الإيرانية العديد من نفس الذخائر المستخدمة في الهجوم على إسرائيل.

ما استخدمته إيران ضد إسرائيل

170 طائرة بدون طيار و120 صاروخا باليستيا و30 صاروخ كروزوطائرات بدون طيار إيرانية، لافتة الى أنه يمكن لهذه الطائرات بدون طيار إيصال حمولات صغيرة من المتفجرات في هجمات ذاتية التفجير.

وأشارت إلى أن صاروخ MRBM هو صاروخ باليستي إيراني التصميم يعمل بالوقود السائل ويعتمد على شهاب 3، كما يبدو أن صاروخ غدر-1 MRBM هو نسخة محسنة من صاروخ شهاب-3أ. ويشار إليه أيضًا باسم غدر-101 وغدر-110.

من جانبه، أشاد رئيسي بالهجوم ووصفه بأنه "نجاح" مدو، لكنه سارع أيضًا إلى وصف الضربات بأنها "محدودة" و"غير شاملة".

وقال: “لو كان من المفترض أن يكون هذا عملاً واسع النطاق، لما بقي شيء من النظام الصهيوني”. وإذا ردت إسرائيل، تعهد رئيسي بأنه “سيتم التعامل معهم بشراسة وصرامة”.

ومع ذلك، بعد تحليل الذخائر المستخدمة في هجوم يوم السبت ونجاح أنظمة الدفاع الإقليمية، يقول الباحثون إنه من غير الواضح كيف يمكن لإيران إلحاق ضرر أكبر بإسرائيل من خلال الوسائل العسكرية التقليدية.

وقال جون كريزيزانياك، الباحث الذي يدرس برامج الصواريخ الإيرانية في مشروع ويسكونسن للحد من الأسلحة النووية: "لقد ألقت إيران بشكل أساسي كل ما لديها يمكن أن يصل إلى الأراضي الإسرائيلية".

ومثل غيره من المحللين الذين تمت مقابلتهم في هذه القصة، أمضى الأيام القليلة الماضية في دراسة مقاطع فيديو الإطلاق وصور الحطام ومعلومات الاعتراض لتحديد الذخائر الإيرانية، واستنتاجه هو أن طهران "استخدمت بعضًا من كل الأنظمة الموجودة لديها". وقال الخبراء إنه من المنطقي استبعاد صواريخ سجيل-1 وشهاب-3 من الهجوم.

وقال فابيان هينز، محلل شؤون إيران في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في برلين، إن شهاب 3 لم يستخدم لأنه قديم للغاية، متابعا "صاروخ سجيل هو صاروخ غامض إلى حد ما"، مضيفًا أن إيران "استخدمته قليلاً جدًا خلال المناورات".

وأشار محللون آخرون إلى أن إنتاج سجيل كان باهظ التكلفة وربما لم يعد قيد الإنتاج.

كما توفر كمية الذخائر المستخدمة رؤى جديدة حول قدرات إيران. يشير نشر أكثر من 100 صاروخ باليستي في موجة واحدة إلى أن التقديرات السابقة التي تشير إلى أن إيران لديها حوالي 3000 صاروخ باليستي مخزن هي على الأرجح دقيقة، ويمكن أن تكون حتى في الحد الأدنى.

وقال كريزيزانياك: "إذا كان هذا مجرد جولة واحدة من عدد غير معروف من الجولات القادمة، فلن تطلق جزءًا كبيرًا مما أطلقته في الجولة الأولى فقط".

وأضاف أن إطلاق أكثر من 100 صاروخ باليستي في غضون دقائق قليلة يشير إلى أن إيران لديها ما لا يقل عن 100 منصة إطلاق، وهي نقطة بيانات جديدة للباحثين.

وأضاف: “هذا يظهر أن إيران لم تواجه في الحقيقة أي قيود في إنتاج الصواريخ ومنصات الإطلاق محليا”، مضيفا أن ترسانة الصواريخ الباليستية الإيرانية، وهي الأكبر من أي دولة في الشرق الأوسط، تكاد تكون محلية بالكامل. وفي السنوات الأخيرة، أظهرت إيران قدرتها على تحديث بعض الأنظمة، وتحسين مداها ودقتها.

وبدوره، قال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، أبو الفضل شكارجي، إن الذخائر المستخدمة في الضربات ضد إسرائيل لا تمثل سوى “جزء صغير” من القوة العسكرية للبلاد.