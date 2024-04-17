الخميس 18 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

كواليس عودة سفينة أمريكية متجهة إلى غزة عقب اندلاع حريق فى غرفة المحرك

البحرية الامريكية
البحرية الامريكية

اضطرت سفينة تابعة للبحرية الأمريكية كانت في طريقها إلى غزة إلى العودة الأسبوع الماضي بعد اندلاع حريق في غرفة المحرك، حسبما أكد متحدث باسم البحرية في بيان لقناة NBC News.

أبلغ أفراد طاقم السفينة الملازم الثاني جون بي. بوبو عن الحريق يوم الخميس، قائلين إنهم أخلوا المنطقة واستخدموا طفاية حريق محمولة لإخماد النيران ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وكانت السفينة متجهة إلى البحر الأبيض المتوسط "لتسليم معدات وأفراد لدعم عمليات المساعدات الإنسانية قبالة قطاع غزة". لكنها عادت إلى فلوريدا أمس بمحرك واحد فقط، ويجري التحقيق في سبب الحريق.

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وفي سياق متصل، قالت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أمس في بيان إن نحو 10 آلاف امرأة فلسطينية قُتلن في غزة منذ بدء الحرب قبل ستة أشهر.

وأضافت أن من بين هؤلاء، هناك 6000 أم، مما أدى إلى تيتم 19000 طفل، مضيفة أن النساء الناجيات "تشردن وأرامل ويواجهن المجاعة".

وأضافت أن "هذا التأثير المدمر المتباين لا يزال يجعل الحرب على غزة حربا على النساء أيضا".

وفي السياق ذاته، قال الرئيس السابق لوكالة التجسس الإسرائيلية اليوم إن استهداف المنشآت النووية هو خيار بالنسبة لإسرائيل في الوقت الذي تقرر فيه كيفية الرد على الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار الإيرانية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال زوهار بالتي لقناة سكاي نيوز البريطانية: “كل شيء مطروح على الطاولة الآن”. (قناة سكاي نيوز مملوكة لشركة كومكاست، الشركة الأم لشبكة إن بي سي نيوز).

وأضاف: "متى وأين، سنختار المكان". وردا على سؤال عما إذا كان ذلك يشمل استهداف المنشآت النووية، قال: “بما في ذلك كل شيء”، حسبما أفادت شبكة سي إن إن الأمريكية في تقرير صادر لها. 

غزة البحرية الأمريكية حريق العودة المحرك

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