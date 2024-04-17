مصرع وإصابة 27 شخصًا في 4 حوادث متفرقة بالمحافظات

حصدت حوادث الطرق خلال الساعات الماضية أرواح عدد من المواطنين وإصابة عدد آخر، حيث أسفرت عن 4 حوادث متفرقة ب 3 محافظات عن مصرع وإصابة 27 شخصًا (وفاة واحده و26 إصابة).

ـ إصابة 20 شخصا في حادث انقلاب ميكروباص شمال المنيا

أصيب 20 شخصا في حادث انقلاب ميكروباص بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي أمام مركز بني مزار شمال المنيا.

تلقى اللواء محمد مصطفى ضبش، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي القديم، أمام مركز بني مزار، شمال المحافظة.

انتقلت سيارات الإسعاف والشرطة وتبين انقلاب سيارة ميكروباص، أمام وصلة الكارتة، نتيجة السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة.

تسبب الحادث في إصابة 20 شخصا بإصابات سطحية وجروح واشتباه كسور، وتم نقل المصابين إلى مستشفى التكامل بالشيخ فضل لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التصرف.

ـ إصابة 3 أشخاص في انقلاب ميكروباص بمدخل إدفو بأسوان

أصيب 3 اشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمدخل إدفو شمال أسوان، تلقى مرفق إسعاف أسوان إخطارًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص عند مدخل إدفو شمال أسوان.

انتقلت الشرطة والإسعاف إلى موقع الحادث وتبين انقلاب ميكروباص اجرة قبل مدخل إدفو بمسافة 2 كيلو، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بإصابات مختلفة وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

ـ مصرع شخص وإصابة 3 في حادثين مختلفين ببني سويف

لقى شخص في العقد السابع من العمر مصرعه، وأصيب 3 آخرون في حادثين منفصلين، في نطاق محافظة بني سويف، على الطريق الصحراوى الغربى والزراعى اليوم الأربعاء.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي بحري كمين مركز سمسطا جنوب غربي المحافظة، نتج عنه مصرع مسن وإصابة نجله، فجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وقامت بنقل الجثة والمصاب إلى المستشفى وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع ثروت فيليب إسحاق، 65 عامًا، وإصابة نجله «كيرلس»، 34 عامًا، بكدمات متفرقة بالجسم.

فيما وقع الحادث الآخر على الطريق الزراعى عندما تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارا بانقلاب تروسيكل أمام قرية قمن العروس التابعة لمركز الواسطى، مما نتج عنه إصابة ملك جرجس حلمي، 37 عامًا، وسناء محروس جاد السيد 25 عامًا، وتقيمان قرية ابويط التابعة لدائرة المركز.

تم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى، وتحررت المحاضر اللازمة.