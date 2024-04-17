هنادى مهنا لـ"الدستور": "المتحدة" جعلت الشعوب تتقارب من بعضها بالأعمال الفنية

نجحت الفنانة هنادي مهنا في تصدر الترند ومحركات البحث الإلكتروني الأكثر شهرة "جوجل"، ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بعدما ظهرت كبطلة ضمن أحداث مسلسل عتبات البهجة الذي عرض عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في الماراثون الرمضاني 2024، وكان من بطولة النجم يحيي الفخراني.

ووجهت الفنانة هنادي مهنا، الشكر إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نتيجة الأعمال الفنية المتنوعة والمختلفة التي قدّمتها في موسم درامي استثنائي عُرض في شهر رمضان 2024، ويُحسب للشركة المتحدة بالتعاون مع العدل جروب عودة الفنان الكبير يحيى الفخراني إلى عالم الدراما بعد غياب دام لسنوات.

وتابعت "مهنا" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًة: "أعادت أيضًا المتحدة فكرة المسلسلات الـ15 حلقة من جديد للجمهور، وأرى أنها فكرة عبقرية من البداية، وفكرتها مميزة، أنقذتنا من الإعلانات، والملل الذي يصيبنا ويصيب الجمهور لأي عمل فني، كما أنها جعلتنا نشاهد جميع الحلقات بشكل مستمر دون انقطاع، ونشاهد المسلسلات بسهولة، وجعلت الشعوب تتقارب من بعضها".

وأضافت: "المسلسلات التي عرضت ضمن الماراثون الرمضاني كلها عظيمة، وفكرتها جيدة خاصة مع الأعمال التي لا يخرج عنها حلقات أكثر من 15 حلقة، حتى لا يشوبها أي ملل، ويظل الجمهور متابعًا لها، وتجذبهم دون أي رتابة".

صناع وأبطال مسلسل "عتبات البهجة"

يشارك فى بطولة مسلسل "عتبات البهجة" أمام النجم يحيى الفخراني، نخبة كبيرة من الفنانين منهم جومانا مراد، صلاح عبدالله، سما إبراهيم، خالد شباط، وفاء صادق، مصطفى عنبة، صفاء الطوخي، هنادي مهنا، علاء زينهم، علاء مرسي، بسنت أحمد أبوباشا، محسن منصور، حازم إيهاب، مراد فكري، صادق بوسي الشامي، محمود فايز، حمادة حسني، ليلى عزالعرب، محمد البكري، هشام إسماعيل، يوسف عثمان، والمسلسل مقتبس من رواية إبراهيم عبدالمجيد، وكتب المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار مدحت العدل، والموسيقى التصويرية للموسيقار خالد الكمار، ومسلسل "عتبات البهجة" من إنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، ومن ﺇﺧﺮاﺝ مجدي أبوعميرة.