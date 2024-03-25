الإثنين 25 مارس 2024
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تحقيقات ومتابعات

مسلسل عتبات البهجة الحلقة الأخيرة.. عمر يعود للحياة وفريد يموت

عتبات البهجة
عتبات البهجة

تعرض الآن الحلقة الأخيرة من مسلسل عتبات البهجة على شاشة قناة DMC، والذي يعد من فئة المسلسلات القصيرة التي تقدمها الشركة  المتحدة للخدمات الإعلامية طوال النصف الأول من شهر رمضان. 

مسلسل عتبات البهجة الحلقة الأخيرة.. عمر يتورط في سرقة بيانات بنكية

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أحداث مسلسل عتبات البهجة الحلقة الأخيرة 
 

بدأت أحداث مسلسل عتبات البهجة الحلقة الأخيرة بإنقاذ عمرو، الذي يلعب دوره خالد شباط، ويعود لمنطقته، وتستقبله نعناعة وأهالي المنطقة بالزغاريد، فيما يلقى فريد حتفه في حادثة سيارة خلال مطاردة الشرطة له.
 

عتبات البهجة 

مسلسل عتبات البهجة موعد عرض الحلقة الأخيرة

أعلنت  قناة DMC عن تضمن خطتها لشهر رمضان المبارك عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني، وحددت موعد العرض الأول في تمام الساعة ٦ وربع بعد أذان المغرب.

 

تعاد الحلقة الأخيرة من  مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على قناة،DMC drama الساعة 8 ونصف.

 

روجت منصة WATCH IT الرقمية، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرضها لمسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني، على المنصة طوال شهر رمضان.

 

مسلسل عتبات البهجة قنوات عرض الحلقة الاخيرة

يعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على منصات watch it وقناة DMC وقناة DMC drama.

مسلسل عتبات البهجة الحلقة الأخيرة.. نعناعة تعتذر لـ بهجت الأنصارى

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قصة مسلسل عتبات البهجة

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش، إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة بعد موت ابنه الوحيد.

 

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهي هادف على "يوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

أبطال مسلسل عتبات البهجة

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم، هم: 

يحيى الفخراني "بهجت الأنصاري"

 

جومانا مراد "نعناعة"

 

 صلاح عبدالله

 

 سما إبراهيم 

 

خالد شباط 

 

وفاء صادق 

 

مصطفى عنبة

 

 صفاء الطوخي

 

 هنادي مهنا

 

 علاء زينهم 

 

علاء مرسي 

 

بسنت أحمد أبو باشا 

 

محسن منصور

 

 حازم إيهاب 

 

مراد فكري 

 

صادق بوسي الشامي 

 

محمود فايز 

 

حمادة حسني

 

 ليلى عز العرب 

 

محمد البكري

 

 هشام إسماعيل

 

 يوسف عثمان (محمود)

 

ويعد مسلسل عتبات البهجة من إنتاج شركة العدل جروب، والمخرج جمال العدل وهو من تأليف مدحت العدل، ومقتبس من رواية إبراهيم عبدالمجيد، والموسيقى التصويرية من تأليف خالد الكمار وﺇﺧﺮاﺝ مجدي أبو عميرة.

 

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