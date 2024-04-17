الأربعاء 17 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة يكرم الدكتورة غادة أبوزيد

الدكتورة غادة أبوزيد
الدكتورة غادة أبوزيد

كشفت  إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة عن تكريم الدكتورة غادة أبوزيد، نائبة محافظ أسوان، في حفل افتتاح الدورة الثامنة السبت المقبل، بمنحها جائزة سيدة أسوان، التي يقدمها سنويًا لإحدى سيدات المحافظة تقديرًا لدورها في مجال العمل العام والتنموي.


وأكدت إدارة مهرجان أسوان أن تكريم الدكتورة غادة أبوزيد، التي تعتبر أول أسوانية تتولى منصب نائب المحافظ، يأتي لدورها اللافت في خدمة المجتمع الأسواني من خلال عملها، فضلًا عن دعمها لقضايا المرأة في المحافظة.


وتولت الدكتورة غادة أبوزيد منصب نائبة المحافظ، بعد مسيرة علمية متميزة، فهي خريجة كلية الهندسة تخصص هندسة الحاسبات والنظم، وحصلت على الماجستير في الهندسة الكهربية، فيما حصلت على درجة الدكتوراه في هندسة وعلوم الحاسب من الجامعة  المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا. 

مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يعقد دورته الثامنة


يذكر أن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يعقد دورته الثامنة في الفترة من 20 إلى 25 أبريل، وتم اختيار تونس لتكون ضيفة شرف هذه الدورة، حيث سيتم إهداء خاص تكريم السينما التونسية في حفل الافتتاح، يعقبه عرض الفيلم التونسي "بنات ألفة" للمخرجة كوثر بن هنية، فضلًا عن عرض فيلم "كواليس" للمخرجة عفاف بن محمود في مسابقة الأفلام الطويلة، ويكرم المهرجان هذا العام، النجمة غادة عادل والنجمة الفنلندية ألما بويستي، والمخرجة هالة خليل، والدكتورة مني الصبان، والمونتيرة التونسية كاهنة عطية، ويعقد دورته المقبلة برعاية وزارتي الثقافة والسياحة، والمجلس القومي للمرأة، ومحافظة أسوان، وشركة مصر للطيران، وبشراكة وزارة التضامن الاجتماعي والاتحاد الأوروبي وهيئة دروسوس ومؤسسة آكت ورد ستار ونقابة السينمائيين والمركز القومي للسينما.

 

قبل أيام من انطلاقه.. تفاصيل مهرجان أسوان لسينما المرأة

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تجدر الإشارة إلى أن هناك أيامًا قليلة على فعاليات المهرجان وتنطلق السبت المقبل 20 أبريل حتى 25 من نفس الشهر، في دورته الثامنة التي ستكون فيها تونس ضيفة الشرف ويعرض لها عدد وافر من الأعمال الفنية.

مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يعقد دورته الثامنة في الفترة من 20 إلى 25 أبريل مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة الدكتورة غادة أبوزيد منصب نائبة المحافظ إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة تكريم الدكتورة غادة أبوزيد

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