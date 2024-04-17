الأربعاء 17 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

كاف يستقر على إلغاء الكونفدرالية وزيادة أندية دوري السوبر الإفريقي

كأس الكونفيدرالية
كأس الكونفيدرالية

أكد عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" برئاسة الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي، اتخذ قرارا رسميا بإلغاء إحدى بطولاته الخاصة بالأندية خلال الفترة المقبلة.

وقال خبير اللوائح الرياضية خلال مداخلة هاتفية له في برنامج " صباحكو رياضة"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمي:" كاف استقر رسميا على إلغاء بطولة الكونفدرالية الإفريقية بداية من الموسم المقبل".

وأضاف: "هذا القرار يأتي من أجل إعطاء أولوية لمسابقتي دوري أبطال إفريقيا ودوري السوبر الإفريقي، وتزويد الأندية بالدعم المالي الكافي والمطلوب".

وواصل العمايرة: "سيقام خلال الموسم المقبل 3 بطولات فقط للأندية، تحت مظلة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وهي دوري أبطال إفريقيا".

وأكمل: "هناك أيضا البطولة المستحدثة في نسخة الموسم الماضي دوري السوبر الإفريقي (الدوري الإفريقي) بالإضافة إلى كأس السوبر الإفريقي".

وأردف خبير اللوائح: "الاتحاد الإفريقي قرر زيادة الفرق المشاركة في دوري السوبر الإفريقي لـ24 فريقا، على أن تلعب البطولة بنظامها الحديث خلال نسخة 2025-2026".

واختتم قائلا: "سيتم تقسيم الفرق إلى 5 مجموعات، على النحو التالي، (شمال إفريقيا ووسط إفريقيا) (وغرب إفريقيا وجنوب إفريقيا وشرق إفريقيا)".

وتشهد النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا، مشاركة الأهلي حامل اللقب، حيث لديها مواجهتي مرتقبتين أمام مازيمبي الكونغولي يومي 20 و26 أبريل الجاري، في إطار مباريات نصف نهائي الأميرة السمراء.

وفي كأس الكونفدرالية، يتواجد الزمالك، حيث لديها مواجهتي صعبتين أمام دريمز الغاني، يومي 22 و28 أبريل الحالي، في إطار مباريات نصف نهائي البطولة القارية.

وتجدر الإشارة إلى أن الأهلي، هو حامل لقب النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا، بينما يحمل لقب دوري السوبر الإفريقي في نسخته الأولى تاريخيا، فريق صن داونز الجنوب إفريقي.

بينما يحمل فريق اتحاد العاصمة الجزائري لقب النسخة الأخيرة من بطولتي الكونفدرالية الإفريقية والسوبر الإفريقي.

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