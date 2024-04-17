السودانى: نعمل من أجل إبعاد العراق عن ساحة الصراع بالمنطقة

قال رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، إنه لا يمكن زج إيران في كل قضية تتعلق بالوضع العراقي، مضيفًا: "داعش لا يمثل اليوم تهديدا لأمننا ومن الطبيعي أن نبادر لتنظيم موضوع التحالف الدولي".

وأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أن الانتقال إلى علاقات ثنائية مع دول التحالف رغبة وانطلاق من مصالح العراق الوطنية، فيما أشار إلى العمل على إبعاد العراق عن ساحة الصراع بالمنطقة، بحسب وكالة الأنباء العراقية.

وتابع: "زيارتي لواشنطن تأتي في وقت حساس ومهمّ لعلاقاتنا الثنائية ولما يحصل في المنطقة، واتفقنا على أهمية وقف التصعيد وعدم الانخراط في المزيد من أعمال الرّد المتبادلة؛ لأنها تؤثر على أمن وسلامة شعوب المنطقة".

كما شدد على أن "العراق، منذ بداية أحداث 7 أكتوبر، كان من أوائل المحذرين من خطورة استمرار هذا الصراع وتداعياته الخطيرة"، لافتا الى أن "الملاحة الدولية في البحر الأحمر تتمّ إعاقتها وما يحصل في لبنان وسوريا والتصعيد، مؤخرًا، هو من تداعيات هذا الصراع".

وأشار الى أن "المنطقة لا تتحمل هذه الأحداث وعلى الجميع الضغط لوقف هذا التصعيد"، مؤكدا أنه "لن نتهاون في إنفاذ القانون والحفاظ على الأمن والاستقرار في العراق، واتخذنا إجراءات فورية وعملية في هذا الأمر".

وتابع: "نعمل على إبعاد العراق عن ساحة الصراع، مع الاحتفاظ بموقفنا المبدئي تجاه ما يحصل من عدوان على غزّة والأراضي الفلسطينية؛ لأن هذا هو جذر المشكلة"، مبينا انه "لا يمكن اختزال المنطقة بردود الأفعال، بل إنّ هناك عملية إبادة يتعرّض لها الفلسطينيون أمام مرأى ومسمع العالم والمجتمع الدولي، الذي فشل هو ومنظوماته وقوانينه في الحفاظ على المدنيين الأبرياء".