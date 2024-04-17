الأربعاء 17 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

السودانى: نعمل من أجل إبعاد العراق عن ساحة الصراع بالمنطقة

رئيس وزراء العراق
رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني

قال رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، إنه لا يمكن زج إيران في كل قضية تتعلق بالوضع العراقي، مضيفًا: "داعش لا يمثل اليوم تهديدا لأمننا ومن الطبيعي أن نبادر لتنظيم موضوع التحالف الدولي".

وأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أن الانتقال إلى علاقات ثنائية مع دول التحالف رغبة وانطلاق من مصالح العراق الوطنية، فيما أشار إلى العمل على إبعاد العراق عن ساحة الصراع بالمنطقة، بحسب وكالة الأنباء العراقية.

وتابع: "زيارتي لواشنطن تأتي في وقت حساس ومهمّ لعلاقاتنا الثنائية ولما يحصل في المنطقة، واتفقنا على أهمية وقف التصعيد وعدم الانخراط في المزيد من أعمال الرّد المتبادلة؛ لأنها تؤثر على أمن وسلامة شعوب المنطقة".

كما شدد على أن "العراق، منذ بداية أحداث 7 أكتوبر، كان من أوائل المحذرين من خطورة استمرار هذا الصراع وتداعياته الخطيرة"، لافتا الى أن "الملاحة الدولية في البحر الأحمر تتمّ إعاقتها وما يحصل في لبنان وسوريا والتصعيد، مؤخرًا، هو من تداعيات هذا الصراع".

وأشار الى أن "المنطقة لا تتحمل هذه الأحداث وعلى الجميع الضغط لوقف هذا التصعيد"، مؤكدا أنه "لن نتهاون في إنفاذ القانون والحفاظ على الأمن والاستقرار في العراق، واتخذنا إجراءات فورية وعملية  في هذا الأمر".

وتابع: "نعمل على إبعاد العراق عن ساحة الصراع، مع الاحتفاظ بموقفنا المبدئي تجاه ما يحصل من عدوان على غزّة والأراضي الفلسطينية؛ لأن هذا هو جذر المشكلة"، مبينا انه "لا يمكن اختزال المنطقة بردود الأفعال، بل إنّ هناك عملية إبادة يتعرّض لها الفلسطينيون أمام مرأى ومسمع العالم والمجتمع الدولي، الذي فشل هو ومنظوماته وقوانينه في الحفاظ على المدنيين الأبرياء".

رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني إيران داعش العراق

مواد متعلقة

حصاد وزارة العمل في 7 أيام.. فرص عمل وعقود لذوي همم ومناقشة الملاحظات على مشروع قانون العمل

محمد الباز يكتب: تحقيق بالوثائق الصحفية.. جريمة هيكل فى حق الإمبراطورة فوزية

"جبر الخواطر".. موضوع خطبة الجمعة اليوم 9 فبراير 2024

السندريلا والقديس.. مذكرات مكتشف سعاد حسني

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

الجواهر.. الشيخ طنطاوى يفسر القرآن بالموسيقى والعلوم الطبيعية

حرب المخدرات بين سوريا والأردن.. الأزمة.. وقوة الجيش الأردنى لا تهاون!

فتحى إمبابى: الصراع فى رواية «رقص الإبل» بين الأصولية والدولة الحديثة

الأكثر قراءة

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

عاجل.. القاهرة الإخبارية: قوات أمريكية اشتبكت بنجاح مع طائرتين مسيرتين فى مناطق الحوثيين

شركات "سوداء" تضرب القطاع في الغردقة.. الدولة تطارد "خنجر السياحة المسموم"

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي

براءة المتهم بقضية "فتاة الشروق".. هل يُمكن أن يحصل عليها فى الاستئناف أو النقض؟

رابط بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 والخط الساخن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

لماذا انتظار التطرف الإسرائيلى.. هل هناك حرب على إيران؟

منى رجب

دراما التشويق والإثارة تتقدم فى شهر رمضان

ماجد حبته

أن يزورنا ناريشكين

محمد الراعي

"قمة الأخطاء" بين عناد كولر.. ودلع اللاعبين.. ومستوى التحكيم

محمد رفعت

محمد بك غانم..!

جلال حمام

فى انتظار المجهول

حسين دعسة

وزارة الثقافة الأردنية.. "علمنا عال".. ويوحدنا!

إبراهيم داود

اختراع أُمّة.. فى كتاب

صور

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

القمة 127: أحلى هدية من الزملكاوية في ديربى "انتصار الثنائية"

القمة 127: الزمالك يفتح أبواب "الفن والهندسة" أمام الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

رويترز: الدبابات الإسرائيلية تعود لشمال غزة والطائرات الحربية تقصف رفح

إسرائيلى أمام الكنيست: هناك 50 شخصًا انتحروا بسبب حالتهم النفسية

حركة إسرائيلية: تشكيل بن غفير وحدة شرطية لقمع الضفة الغربية "خطوة فاشية"