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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

ارتفاع بسيط.. سعر الذهب اليوم الأربعاء 17-4-2024 محليًا وعالميًا بالدولار

سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم

يتصدر السؤال عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 17-4-2024، بعد أن سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا مساء خلال فترة التداول المسائية في السوق المصرية مقارنةً بالأسعار في الصباح، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 ارتفاعًا يقدر بنحو 20 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم الأربعاء 17-4-2024

وعن سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء، فأعلنت الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات التابعة لاتحاد الغرف التجارية، في آخر تحديث لها، عن ارتفاع متوسط أسعار الذهب خلال فترة التداول المسائية، حيث وصلت إلى المستويات التالية:-

متوسط سعر تداول الذهب الأربعاء عيار 24 للبيع والشراء

شهد سعر جرام الذهب عيار 24 انخفاضًا إلى 3725 جنيهًا للبيع و3697 جنيهًا للشراء.

متوسط سعر تداول الذهب الأربعاء عيار 21 للبيع والشراء 

تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 3260 جنيهًا للبيع و3235 جنيهًا للشراء.

متوسط سعر تداول الذهب الأربعاء عيار 18 للبيع والشراء

منتصف التعاملات اليومية| سعر الذهب اليوم الثلاثاء 16-4-2024 محليًا وعالميًا بالدولار

تحديث لحظي.. سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 تراجعًا إلى 2794 جنيهًا للبيع و2772 جنيهًا للشراء.

 

سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء للبيع والشراء 

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 26080 جنيهًا للبيع و25880 جنيهًا للشراء، ويبلغ وزنه ثماني جرامات من عيار 21 الأكثر تداولا في مصر.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 14:

ارتفع سعر الذهب عيار 14 في ختام التعاملات إلى مستوى 2173.25 جنيه للبيع و2156.75 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 12:

سجل سعر الذهب عيار 12 في نهاية التعاملات 1862.75 جنيه للبيع و1848.5 جنيه للشراء.

سعر  جرام الذهب اليوم عيار 9:

وفيما يتعلق بسعر الذهب عيار 9، ارتفع إلى مستوى 1397.25 جنيه للبيع و1386.5 جنيه للشراء خلال مساء التعاملات في محلات الصاغة.

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سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء 16-4-2024 والعملات الأجنبية مقابل الجنيه نهاية التعاملات

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سعر السلع التموينية شهر أبريل 2024

سعر الذهب عالميًا بالدولار الأربعاء 17-4-2024

تراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.03٪ إلى 2382.35 دولار، بينما ارتفع في العقود الآجلة بنسبة 0.71٪ إلى 2399.60 دولار للأونصة.

 يأتي هذا بعد ارتفاع الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2431.29 دولار يوم الجمعة، نتيجة للتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.


إقرأ أيضًا: منتصف التعاملات اليومية| سعر الذهب اليوم الثلاثاء 16-4-2024 محليًا وعالميًا بالدولار

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