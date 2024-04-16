بدأ صرف السلع التموينية شهر أبريل 2024 قبل بداية عيد الفطر المبارك بنحو 9 أيام ويستمر حتى نهاية إبريل الجاري، ولم تتغير سعر السلع التموينية شهر أبريل 2024 عن الشهور الماضية، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر السلع التموينية شهر أبريل 2024.

ما هو سعر السكر والزيت في التموين؟

لم يتغير سعر السكر والزيت في التموين خلال صرف المواطنين السلع التموينية شهر ابريل 2024، وجاء سعر السكر والزيت في التموين 12.60 جنيه، و30 جنيه على التوالي.

ويصرف 63 مليون مواطن السلع التموينية شهر ابريل من خلال 23 مليون بطاقة تموين، كما يوجد 73 مليون يستفيدون خبز.

سعر السلع التموينية شهر أبريل 2024