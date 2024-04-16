الثلاثاء 16 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

سعر السلع التموينية شهر أبريل 2024

السلع التموينية
السلع التموينية

بدأ صرف السلع التموينية شهر أبريل 2024 قبل بداية عيد الفطر المبارك بنحو 9 أيام ويستمر حتى نهاية إبريل الجاري، ولم تتغير سعر السلع التموينية شهر أبريل 2024 عن الشهور الماضية، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر السلع التموينية شهر أبريل 2024.

ما هو سعر السكر والزيت في التموين؟

لم يتغير سعر السكر والزيت في التموين خلال صرف المواطنين السلع التموينية شهر ابريل 2024، وجاء سعر السكر والزيت في التموين 12.60 جنيه، و30 جنيه على التوالي. 

ويصرف 63 مليون مواطن السلع التموينية شهر ابريل من خلال  23 مليون بطاقة تموين، كما يوجد 73 مليون يستفيدون خبز.

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أسعار السلع التموينية لشهر أبريل.. الصرف غدًا (إنفوجراف)

سعر السلع التموينية شهر أبريل 2024

السلعةالسعرالكمية
الأرز10.00 جنيه1 كيلو
الدقيق18.00 جنيه1 كيلو
الفول9.00 جنيه500 جم
المكرونة7.00 - 14.00 جنيه400 - 800 جم
العدس21.00 جنيه500 جم
الشاي5.00 جنيه40 جم
الصلصة8.00 جنيه300 جم
مسلى صناعي36.00 جنيه800 جم
مرقة دجاج6.00 جنيهعلبة
علبة مرقة دجاج8 مكعبات6 جنيهات
کیس سائل غسيل أواني80 جرام3 جنيهات
بسكويت يويوز سادة25 جرام1.5 جنيه
بسكويتأنواع3.75 جنيه
بسكويت ويفرأنواع2.75 جنيه
بسكويت بووأنواع3.75 جنيه
قهوة سريعة الذوبان18 جراما4 جنيهات
الطحينة البيضاء140 جرامًا2.50 جنيه
بار حلاوة طحينية سادة40 جرامًا3 جنيهات
مسلى صناعي36 جنيهًا 800 جرام
شاي ناعم5 جنيهات40 جرام
الصلصة8 جنيهات300 جرام
المربى16 جنيهًا350 جرامًا
التونة مفتتة18 جنيهًا140 جرامًا
جبنة تتراباك14 جنيهات250 جرمًا
جبنة تتراباك7 جنيهات125 جرامًا
مسحوق عادي يدوي16 جنيهًا800 جرام
مسحوق أتوماتيك25 جنيهًا800 كيلوجرام
صابون غسيل3 جنيهات125 جرام
صابون تواليت7.50 جنيه125 جرام
لبن جاف25.50 جنيه125 جرام
خل 5%6 جنيه900مللي
ملح طعام1.25 جنيه300 جرام
مكرونة معبأة6.50 جنيه400 جرام
مكرونة معبأة13 جنيهًا800 جرام
فول معبأ9 جنيهات500 جرام
عدس مجروش21 جنيهًا500 جرام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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مناقصات لشراء زيت الطعام.. التموين تُعزز مخزونها الاستراتيجى

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