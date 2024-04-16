سعر السلع التموينية شهر أبريل 2024
بدأ صرف السلع التموينية شهر أبريل 2024 قبل بداية عيد الفطر المبارك بنحو 9 أيام ويستمر حتى نهاية إبريل الجاري، ولم تتغير سعر السلع التموينية شهر أبريل 2024 عن الشهور الماضية، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر السلع التموينية شهر أبريل 2024.
ما هو سعر السكر والزيت في التموين؟
لم يتغير سعر السكر والزيت في التموين خلال صرف المواطنين السلع التموينية شهر ابريل 2024، وجاء سعر السكر والزيت في التموين 12.60 جنيه، و30 جنيه على التوالي.
ويصرف 63 مليون مواطن السلع التموينية شهر ابريل من خلال 23 مليون بطاقة تموين، كما يوجد 73 مليون يستفيدون خبز.
سعر السلع التموينية شهر أبريل 2024
|السلعة
|السعر
|الكمية
|الأرز
|10.00 جنيه
|1 كيلو
|الدقيق
|18.00 جنيه
|1 كيلو
|الفول
|9.00 جنيه
|500 جم
|المكرونة
|7.00 - 14.00 جنيه
|400 - 800 جم
|العدس
|21.00 جنيه
|500 جم
|الشاي
|5.00 جنيه
|40 جم
|الصلصة
|8.00 جنيه
|300 جم
|مسلى صناعي
|36.00 جنيه
|800 جم
|مرقة دجاج
|6.00 جنيه
|علبة
|علبة مرقة دجاج
|8 مكعبات
|6 جنيهات
|کیس سائل غسيل أواني
|80 جرام
|3 جنيهات
|بسكويت يويوز سادة
|25 جرام
|1.5 جنيه
|بسكويت
|أنواع
|3.75 جنيه
|بسكويت ويفر
|أنواع
|2.75 جنيه
|بسكويت بوو
|أنواع
|3.75 جنيه
|قهوة سريعة الذوبان
|18 جراما
|4 جنيهات
|الطحينة البيضاء
|140 جرامًا
|2.50 جنيه
|بار حلاوة طحينية سادة
|40 جرامًا
|3 جنيهات
|مسلى صناعي
|36 جنيهًا
|800 جرام
|شاي ناعم
|5 جنيهات
|40 جرام
|الصلصة
|8 جنيهات
|300 جرام
|المربى
|16 جنيهًا
|350 جرامًا
|التونة مفتتة
|18 جنيهًا
|140 جرامًا
|جبنة تتراباك
|14 جنيهات
|250 جرمًا
|جبنة تتراباك
|7 جنيهات
|125 جرامًا
|مسحوق عادي يدوي
|16 جنيهًا
|800 جرام
|مسحوق أتوماتيك
|25 جنيهًا
|800 كيلوجرام
|صابون غسيل
|3 جنيهات
|125 جرام
|صابون تواليت
|7.50 جنيه
|125 جرام
|لبن جاف
|25.50 جنيه
|125 جرام
|خل 5%
|6 جنيه
|900مللي
|ملح طعام
|1.25 جنيه
|300 جرام
|مكرونة معبأة
|6.50 جنيه
|400 جرام
|مكرونة معبأة
|13 جنيهًا
|800 جرام
|فول معبأ
|9 جنيهات
|500 جرام
|عدس مجروش
|21 جنيهًا
|500 جرام