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مصر

ما هي مهام اللجنة العليا لمتابعة أسعار الخبز؟.. متحدث "التموين" يُجيب

الخبز المدعم
الخبز المدعم

كشف الدكتور احمد كمال المتحدث الرسمي ومعاون وزير التموين والتجارة الداخلية أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أصدر قرارًا  بتشكيل لجنة عليا لمتابعة أسعار الخبز الحر في ضوء أسعار الدقيق وعناصر التكلفة.

 

مهام اللجنة العليا لمتابعة أسعار الخبز الحر

وأوضح "كمال" في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أن مهام اللجنة العليا ستكون تحديد أسعار الخبز الحر والأوزان والمواصفات الفنية في ضوء متغيرات تكلفة الإنتاج وأسعار الدقيق صعودًا أو هبوطًا وأن انعقادها سيكون شهريًا.

يأتي ذلك بعد انخفاض أسعار الدقيق بما يقارب الـ35% وأن تحديد الأسعار والأوزان سيتم مع حساب التكلفة الخاصة بكل وزن، وأنه سيتم متابعة ذلك رقابيا من الوزارة، وأكد أن الكل يعمل في النهاية لصالح المواطن، مشيرا إلي أن أسعار الدقيق انخفضت من 28 جنيها الي 18 جنيها/ للكيلو بعد توفير الدولار والإفراجات الجمركية التي تمت

إعداد خريطة شاملة للمخابز الحرة في مصر

وأكد “كمال” أن الوزارة تعمل حاليًا، على إعداد خريطة شاملة للمخابز الحرة في مصر، موضحا أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الوزارة لتنظيم ودعم قطاع المخابز وضمان توفير الخبز بجودة عالية وأسعار معقولة للمواطنين.

تقديم الدعم لأصحاب المخابز الحرة

وأشار المتحدث إلى أن الوزارة ستقدم الدعم لأصحاب المخابز الحرة للحصول على التراخيص اللازمة لممارسة نشاطهم بحرية، وكذا ستقوم بالرقابة المباشرة على المخابز الحرة، خصوصًا فيما يتعلق بالوزن والسعر، لضمان التزامها بالمعايير والمواصفات.

أسعار الدقيق اليوم 

وشهدت أسعار الدقيق اليوم الثلاثاء، استقرارًا في السوق المحلي، حيث سجل سعر طن الدقيق "بروتين 24" نحو 16،500 جنيه للطن، وسجل سعر الدقيق "بروتين 27" نحو 16،800 جنيه للطن.

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