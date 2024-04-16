وزير التموين.. الإعلان عن الأوزان والأسعار الخاصة بالعيش السياحى خلال أسبوع فى ضوء انخفاض أسعار الدقيق

وزير التموين: سيتم تشكيل لجنة عليا لمتابعة أسعار الخبز السياحي الحر وسيتم شهريًا مراجعة عناصر التكلفة

وزير التموين: هناك استقرار في أسعار الدقيق وانخفض سعر الكيلو من 28 جنيها الي 18 جنيها/ للكيلو

كمال: سيتم متابعة المخابز الحرة رقابيًا للتأكد من الالتزام بالأسعار والأوزان وسيتم مساعدة المخابز الحرة في إنهاء إجراءات الترخيص وإعداد خريطة للمخابز الحرة

الشعبة العامة للمخابز: سيتم حساب تكلفة العيش السياحي الحر والفينو وعرضها علي وزير التموين هذا الأسبوع

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الأيام القادمة ستشهد تشكيل لجنة عليا لمتابعة أسعار الخبز الحر في ضوء أسعار الدقيق وعناصر التكلفة.

وأشار الدكتور علي المصيلحي– وزير التموين والتجارة الداخلية، إلي أن مهام اللجنة العليا ستكون تحديد أسعار الخبز الحر والأوزان والمواصفات الفنية في ضوء متغيرات تكلفة الإنتاج وأسعار الدقيق صعودًا أو هبوطًا وأن انعقادها سيكون شهريًا.

وأضاف الدكتور علي المصيلحي– وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال اجتماعه مع رئيس شعبة المخابز عبدالله غراب، ورئيس شعبة مخابز القاهرة وعطية حماد، ورئيس غرفة الحبوب وطارق حسانين والسادة مديري مديريات القاهرة والجيزة والقليوبية وممثلي أصحاب المخابز الحرة أن أسعار الدقيق انخفضت بما يقارب الــ35% وأن تحديد الأسعار والأوزان سيتم مع حساب التكلفة الخاصة بكل وزن، وأنه سيتم متابعة ذلك رقابيا من الوزارة، وأكد أن الكل يعمل في النهاية لصالح المواطن، مشيرا إلي أن أسعار الدقيق انخفضت من 28 جنيها الي 18 جنيها/ للكيلو بعد توفير الدولار والإفراجات الجمركية التي تمت مؤخرًا.

وصرح المتحدث الرسمي معاون الوزير أحمد كمال، بأن تأكيدات الدكتور علي المصيلحي– وزير التموين والتجارة الداخلية، هي إعداد خريطة للمخابز الحرة ومساعدة المخابز الحرة في الحصول علي التراخيص اللازمة للعمل بحرية وتحت الرقابة المباشرة للوزارة في الوزن والسعر أيضا، مؤكدا أن الوزارة ستتابع إنتاج المخابز الحرة في الوزن والجودة أيضا بعد استصدار القرارات الوزارية المنظمة لذلك مع تشكيل اللجنة العليا للخبز الحر وتحديد الأوزان والأسعار أيضًا.

وأشار المتحدث الرسمي معاون الوزير إلى أن القرار الوزاري الذي سوف يصدر خلال الأيام المقبلة سيشمل تحديد مواصفات رغيف الخبز الحر والسعر والوزن أيضا، وكذلك المواصفات والاشتراطات الواجب توافرها في المخابز السياحية.

كما سيشمل القرار الوزاري تحديد الأصناف المختلفة للعيش الحر والسياحي والإفرنجي والشامي الأبيض، بما يشمل الأسعار والأوزان.

اجتماع وزير التموين

اجتماع وزير التموين

اجتماع وزير التموين

اجتماع وزير التموين

اجتماع وزير التموين

اجتماع وزير التموين