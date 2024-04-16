الثلاثاء 16 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وزير التموين.. الإعلان عن الأوزان والأسعار الخاصة بالعيش السياحى خلال أسبوع فى ضوء انخفاض أسعار الدقيق

وزير التموين
وزير التموين

وزير التموين: سيتم تشكيل لجنة عليا لمتابعة أسعار الخبز السياحي الحر وسيتم شهريًا مراجعة عناصر التكلفة

وزير التموين: هناك استقرار في أسعار الدقيق وانخفض سعر الكيلو من 28 جنيها الي 18 جنيها/ للكيلو

كمال: سيتم متابعة المخابز الحرة رقابيًا للتأكد من الالتزام بالأسعار والأوزان وسيتم مساعدة المخابز الحرة في إنهاء إجراءات الترخيص وإعداد خريطة للمخابز الحرة

الشعبة العامة للمخابز: سيتم حساب تكلفة العيش السياحي الحر والفينو وعرضها علي وزير التموين هذا الأسبوع

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الأيام القادمة ستشهد تشكيل لجنة عليا لمتابعة أسعار الخبز الحر في ضوء أسعار الدقيق وعناصر التكلفة.

وأشار الدكتور علي المصيلحي– وزير التموين والتجارة الداخلية، إلي أن مهام اللجنة العليا ستكون تحديد أسعار الخبز الحر والأوزان والمواصفات الفنية في ضوء متغيرات تكلفة الإنتاج وأسعار الدقيق صعودًا أو هبوطًا وأن انعقادها سيكون شهريًا.

وأضاف الدكتور علي المصيلحي– وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال اجتماعه مع رئيس شعبة المخابز عبدالله غراب، ورئيس شعبة مخابز القاهرة وعطية حماد، ورئيس غرفة الحبوب وطارق حسانين والسادة مديري مديريات القاهرة والجيزة والقليوبية وممثلي أصحاب المخابز الحرة أن أسعار الدقيق انخفضت بما يقارب الــ35% وأن تحديد الأسعار والأوزان سيتم مع حساب التكلفة الخاصة بكل وزن، وأنه سيتم متابعة ذلك رقابيا من الوزارة، وأكد أن الكل يعمل في النهاية لصالح المواطن، مشيرا إلي أن أسعار الدقيق انخفضت من 28 جنيها الي 18 جنيها/ للكيلو بعد توفير الدولار والإفراجات الجمركية التي تمت مؤخرًا.

وصرح المتحدث الرسمي معاون الوزير أحمد كمال، بأن تأكيدات الدكتور علي المصيلحي– وزير التموين والتجارة الداخلية، هي إعداد خريطة للمخابز الحرة ومساعدة المخابز الحرة في الحصول علي التراخيص اللازمة للعمل بحرية وتحت الرقابة المباشرة للوزارة في الوزن والسعر أيضا، مؤكدا أن الوزارة ستتابع إنتاج المخابز الحرة في الوزن والجودة أيضا بعد استصدار القرارات الوزارية المنظمة لذلك مع تشكيل اللجنة العليا للخبز الحر وتحديد الأوزان والأسعار أيضًا.

وأشار المتحدث الرسمي معاون الوزير إلى أن القرار الوزاري الذي سوف يصدر خلال الأيام المقبلة سيشمل تحديد مواصفات رغيف الخبز الحر والسعر والوزن أيضا، وكذلك المواصفات والاشتراطات الواجب توافرها في المخابز السياحية.

كما سيشمل القرار الوزاري تحديد الأصناف المختلفة للعيش الحر والسياحي والإفرنجي والشامي الأبيض، بما يشمل الأسعار والأوزان.

اجتماع وزير التموين

اجتماع وزير التموين
اجتماع وزير التموين
اجتماع وزير التموين
اجتماع وزير التموين
اجتماع وزير التموين
اجتماع وزير التموين
اجتماع وزير التموين
اجتماع وزير التموين
اجتماع وزير التموين
اجتماع وزير التموين
اجتماع وزير التموين
اجتماع وزير التموين
لجنا عليا لمتابعة أسعار الخبز أسعار الدقيق الدكتور علي المصيلحي أسعار الخبز الحر أسعار الخبز

مواد متعلقة

عاجل|خفض سعر الخبز السياحى والفينو.. "المذكرة المشتركة" تحسم الأمر خلال ساعات

خفض أسعار الخبز السياحي.. تحرك من "التموين" لبدء التنفيذ

وزير التموين يبحث تكلفة إنتاج الخبز السياحى بعد انخفاض سعر الدقيق

أوقاف مطروح: أمسيات وندوات دينية وأسابيع ثقافية استعدادا لرمضان

"جبر الخواطر".. موضوع خطبة الجمعة اليوم 9 فبراير 2024

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

"التموين" توقف صرف الخبز 8 ساعات اليوم

التموين تفتح منافذها اليوم الجمعة لاستكمال صرف تموين يناير 2024 للمواطنين

الأكثر قراءة

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

براءة المتهم بقضية "فتاة الشروق".. هل يُمكن أن يحصل عليها فى الاستئناف أو النقض؟

تعرض مصر لـ"منخفض الهدير" الذى يضرب الخليج.. "الأرصاد" تحسم الجدل

العين فلقت الحجر.. نهاية مأساوية للبلوجرز محمد وسارة (فيديوجراف)

مواعيد قطع الكهرباء الجديدة فى محافظة بورسعيد

قرار عاجل من رابطة الأندية بشأن "اختفاء الكرات" فى مباراة الأهلى والزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

"قمة الأخطاء" بين عناد كولر.. ودلع اللاعبين.. ومستوى التحكيم

محمد رفعت

محمد بك غانم..!

جلال حمام

فى انتظار المجهول

حسين دعسة

وزارة الثقافة الأردنية.. "علمنا عال".. ويوحدنا!

إبراهيم داود

اختراع أُمّة.. فى كتاب

ماجد حبته

ثلاث مكالمات تحذيرية

عبدالوهاب داود

كلنا فى الرغى سواء

الحسين عبدالرازق

اضربنى شكرًا!

صور

القمة 127: أحلى هدية من الزملكاوية في ديربى "انتصار الثنائية"

القمة 127: الزمالك يفتح أبواب "الفن والهندسة" أمام الأهلى

عدسة "الدستور" تلتقط فرحة المواطنين بالعيد فى حديقة الأزهر

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيلى أمام الكنيست: هناك 50 شخصًا انتحروا بسبب حالتهم النفسية

حركة إسرائيلية: تشكيل بن غفير وحدة شرطية لقمع الضفة الغربية "خطوة فاشية"

منظمة إنقاذ الطفولة: إسرائيل دمرت 90% من مدارس غزة وجامعاتها