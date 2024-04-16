هايدي موسى تستعد لطرح أحدث أغنياتها "عزيز" (فيديو)

تستعد المطربة هايدي موسى لطرح أحدث أعمالها الغنائية غدا والتي تحمل عنوان "عزيز"، والأغنية من كلمات شفيق كارم، ألحان محمود عز، توزيع رامي نوار، تسجيل ومكس وماستر ماهر صلاح.

وأغنية "عزيز" تحمل طابع رومانسي كما تتسم الأغنية بطابع شبابي أنثوي ومليء بالألوان الزهرية وأن الأغنية ستكون مفاجأة للجمهور.



يذكر أن هايدي موسى تستعد لطرح أعمال غنائية جديدة خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع موسم صيف 2024 وستكون مفاجاءة للجمهور.

وآخر أعمال الفنانة هايدي موسى كان طرحها أغنية بعنوان "حفلة فرفشة" وذلك عبر موقع الفيديوهات يوتيوب وعدد من المنصات الموسيقية.

وأغنية "حفلة فرفشة" من إنتاج لايف ستايلز ستوديوز، إخراج زياد خوري، كلمات شادي نور، ألحان محمد، وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، وصُورت في لبنان.