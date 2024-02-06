الثلاثاء 06 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

داليا عمارة تكشف كواليس تعاونها مع حمادة هلال بأنشودة "صلوا على رسول الله"

الشاعرة داليا عمارة
الشاعرة داليا عمارة

كشفت الشاعرة داليا عمارة، عن كواليس تعاونها مع الفنان حمادة هلال في أنشودة "صلوا على رسول الله"، مؤكدة أنه كان يوجد وسيط بينهما.

وأضافت، خلال لقائها في برنامج "السفيرة عزيزة"، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أنها كانت لها أعمال في السوق مثل أغنية "علقوا الزينة"، والخاصة  بشهر رمضان وهي من كلماتها وألحانها، وكذلك أغنية "بحبك يا رسول الله".

وتابعت، أنها وجدت وسيطًا يكلمها ويخبرها أن حمادة هلال، تعجبه كلمات أنشودتها ويريد منها كلمات أنشودة، وكانت أنشودة "صلوا على رسول الله"، مؤكدة أن النجم حمادة هلال تواصل معها وأخبرها أن يريد طرح الأنشودة خلال 3 أيام بمناسبة المولد النبوي.

تصوير الأنشودة

وأشارت إلى أنه أعطاها تيمة الأغنية واللحن وقال لها إنه يريدها على شكل أغنية "محمد نبينا"، مؤكدة أن الأنشودة كانت جاهزة في نفس اليوم، وتم تصويرها في مركب كبير وبه حجاج وكان تصويرها مميزًا جدًا.

الشاعرة داليا عمارة حمادة هلال أنشودة صلوا على رسول الله أغنية علقوا الزينة شهر رمضان تصوير الأنشودة

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