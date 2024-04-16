عضو غرفة الحبوب: ارتفاع الصادرات الزراعية لـ300 مليون دولار خلال 2024

قال مجدي الوليلي عضو غرفة الحبوب، وعضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن زيادة صادرات مصر من الحاصلات الزراعية حلال الربع الأول من 2024، لتصل إلي 300 مليون دولار هي زيادة متوقعة خاصة مع تحرير سعر الصرف، مشيرا إلى أن تحرير سعر الصرف يجيب أن يكون له مردود أكبر خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الوليلي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الصادرات الزراعية تجاوزت 2.2 مليون طن منتجات زراعية في الربع الأول من 2024، بحوالي 1.5 مليار دولار بزيادة قدرها 300 مليون دولار عن نفس الفترة من العام السابق، وذلك من خلال فتح أسواق جديدة امام الصادرات المصرية، خاصة السوق الأوربية بشكل كامل، حيث إن تعديات كورنا كان لها دور في تراجع عجز الميزان التجاري، الأمر الذي تسبب في نقص عدد كبير من المنتجات لديهم وكانت فرصة إلي الصادرات المصرية أن تغزو كافة الأسواق في أوروبا، خاصة أن مصر تمتلك موانئ علي البحر الأبيض المتوسط منها مينا الدخيلة ومينا الإسكندرية ومينا دمياط يجعل مصر وسط تلك الدول بشكل أسرع واسع في لانتشار.

وأضاف الوليلي أن مصر تمتلك موقعا استراتيجيا ومكانا كبيرة وهي بوابة إفريقيا في الشرق الأوسط، مشيرا إلي أن تركيا وأمريكا والصين الشريك الأول والأساسي أمام الصادرات المصرية الزراعية، ويمكن القول إن أكثر الدول استقبالا إلي الحاصلات الزراعية المصرية هي تركيا والتي تعتبر أكبر شريك الي مصر، حيث تربطها بمصر علاقة اقتصادية قوية منذ سنوات.

‏وطلب التوسع في الزراعات المتعلقة بالصادرات والتوسع أيضا، والصناعات المرتبطة بها الزراعية مثل المجمدات.