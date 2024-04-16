الأربعاء 17 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

"الكهرباء" تدرس تعديل مواعيد تخفيف الأحمال خلال امتحانات الثانوية

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية

قال مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إنه تتم دراسة موقف  تخفيف الأحمال خلال فترة امتحانات الثانوية العامة، حيث يتم تحدد عدد ساعات أقل لقطع التيار.

أَضاف المصدر لـ"الدستور"، أنه تتم دراسة اقتراح بقطع التيار ساعة فقط يوميًا، عوضًا عن ساعتين يتم تخفيفها الآن، في غير مواعيد الامتحانات، وجارٍ إرسال تلك المقترحات لمجلس الوزراء لتحديد أفضل الطرق المناسبة لتطبيق جدول تخفيف الأحمال أثناء امتحانات الثانوية العامة.

وأشار إلى أن هناك مقترحًا بوقف تنفيذ جدول تخفيف الأحمال خلال فترة الامتحانات وتوفير بدائل عوضًا عن قطع التيار. 

أكد مصدر بوزارة الكهرباء التزام شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية بالجداول المعلنة من مجلس الوزراء بمواعيد تخفيف أحمال الكهرباء خلال فترة محددة يوميًا.

وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تخفيف الاحمال امتحانات الثانوية العامة مجلس الوزراء جدول تخفيف الأحمال

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