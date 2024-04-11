الخميس 11 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

بالتفاصيل.. الأوراق المطلوبة لربط المحطات المنزلية لإنتاج الطاقة الشمسية بمنظومة التوزيع

الطاقة الشمسية
الطاقة الشمسية

يحرص الكثير من المواطنين على تنفيذ محطات للطاقة الشمسية أعلى منازلهم لمواكبة التطور في إنتاج الكهرباء، والاستفادة من فرق أسعار المحاسبة شهريا من  شركة التوزيع التابع لها.

"الدستور" يرصد في السطور التالية، المستندات المطلوبة لربط محطة طاقة شمسية يمتلكها العميل وفق بيانات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك:

شهادة التأهيل الخاصة بالشركة المنفذة والصادرة من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.

عقد بين الشركة المنفذة وصاحب المشروع.

صورة من بطاقة الرقم القومي أو البطاقة الضريبية أو السجل التجاري لصاحب المشروع.

صورة من البطاقة الضريبية والسجل التجاري للشركة المنفذة.

صورة من إيصال كهرباء.

رسم تخطيطي لتركيب الخلايا الشمسية بموقع المشروع معتمد من مهندس نقابي.

المواصفات الفنية للمشروع ونسخة من الكاتلوجات.

شهادات الاختبار الخاصة بمكونات المشروع.

مخطط كهربائي للمشروع ونقطة الربط المقترحة.

إقرار بعدم مخالفة قانون البناء الموحد وتحمله المسئولية المدنية والجنائية لمخالفة اشتراطات البناء لهذا المشروع.
 

إنتاج الكهرباء محطات طاقة شمسية الكهرباء جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك جهاز تنظيم مرفق الكهرباء حماية المستهلك

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