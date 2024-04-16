الأربعاء 17 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

داخلية غزة تدين مجزرة جديدة للاحتلال بحق ضباط وعناصر الشرطة

غزة
غزة

أصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة بيانًا، مساء الثلاثاء، تدين فيه بشدة الاعتداء الوحشي الذي نفذته قوات الاحتلال بحق ضباط وعناصر الشرطة أثناء قيامهم بواجبهم الشرطي في حي التفاح شرق مدينة غزة.

ووفقًا للبيان، فإن طائرات الاحتلال قصفت مركبة شرطية ما أدى لاستشهاد سبعة ضباط وعناصر من جهاز الشرطة، إضافة إلى عدد من المارة الأبرياء.

أكدت الوزارة، في بيانها، أن الاستهداف المتكرر لعناصر الشرطة يهدف إلى زعزعة الاستقرار وخلق الفوضى بين المواطنين معتبرة هذا العمل جريمة جديدة تضاف إلى سجل انتهاكات الاحتلال للقوانين الدولية والأعراف الإنسانية.

وأضاف البيان أن استمرار جرائم الاحتلال ومجازره بحق شعب فلسطين، بما في ذلك استهداف عناصر جهاز الشرطة، يشكل تحديًا للمجتمع الدولي، مطالبة جميع الجهات الدولية باتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الانتهاكات وحماية عناصر الشرطة الذين يقومون بواجباتهم الإنسانية والمدنية تجاه الشعب الفلسطيني.

وختم البيان بالدعوة إلى تضافر جهود المجتمع الدولي لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة ولوقف مسلسل القمع والاضطهاد الذي يمارسه الاحتلال بحق الفلسطينيين.

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