الثلاثاء 16 أبريل 2024
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فن

بعد صورها الأخيرة.. هل تدخل ميرهان حسين في علاقة حب جديدة؟

ميرهان حسين
ميرهان حسين

شاركت الفنانة ميرهان حسين، جمهورها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة (انستجرام)، مجموعة من الصور الجديدة لها أثناء الاستمتاع بإجازاتها الصيفية وإجازة عيد الفطر المبارك.


ونشرت ميرهان حسين الصور الجديدة لها، مصحوبة بأغنية رومانسية للفنانة فيروز، تحمل عنوان "بحبك ما بعرف"، متفاعلًا معها عدد كبير من الجمهور ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.


وتساءل الجمهور هل تدخل الفنانة ميرهان حسين في علاقة حب جديدة، بعد انفصالها عن خطيبها بسبب المشاكل الأخيرة التي كانت بينها وبين الفنانة شيرين.

آخر أعمال الفنانة ميرهان حسين


يجدر الإشارة إلى أن آخر أعمال ميرهان حسين، مسلسل "مشوار الونش"، بطولة محمد رجب، محمود عبد المغني، ميمي جمال، منة فضالي، إيهاب فهمي، وغيرهم العديد من النجوم، والعمل من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف أحمد عبد الفتاح.

غدًا.. معارضة المتهمين بسرقة الفنانة ميرهان حسين على حبسهم

ننشر حيثيات حبس المتهمين بسرقة الفنانة ميرهان حسين

 

 

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