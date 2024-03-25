غدًا.. معارضة المتهمين بسرقة الفنانة ميرهان حسين على حبسهم

تنظر محكمة جنح مستأنف المقطم، غدًا الثلاثاء، استئناف المتهمين بسرقة الفنانة ميرهان حسين على حكم حبسهم.

وأودعت محكمة جنح المقطم، برئاسة المستشار خالد ناجي شحاتة، حيثيات حُكمها في القضية رقم ۲۹۹٦ لسنة 2024 جنح المقطم، بمعاقبة المُتهمٍ الأول سنة، والثاني ٦ أشهر؛ لإخفائه المسروقات، وإحالة الطفل إلى الأحداث، في واقعة سرقة مجوهرات الفنانة ميرهان حسين بعد اكتشاف أسرة الفنانة سرقة المجوهرات من شقتها في المقطم.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنه بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق، حيث تخلص أحداث هذه الدعوى فيما هو بين من مطالعة سائر أوراقها، من أن النيابة العامة قيدت الواقعة قبل المتهمين جنحة بالمواد ارقام "٤٤ مكرر ۳۱۷۰ / أولا، خامسا، سابعا من قانون الوزراء رقم ٢٢٤٠ لسنة ٢٠٢٢".

وأوضحت المحكمة أن المتهم أحمد أيمن سليم عبدالواحد، سرق وآخر "طفل" المنقولات المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه، حسين محمد حسين بسيونى حال كونهما من العاملين بالأجرة لديه وكان ذلك من داخل مسكنه على النحو المبين، كما أن المتهم محمود مسعود أبو العنين علي أخفى المسروقات محل الاتهام السابق والمملوكة للمجني عليه حسين محمد حسين بسيوني والمتحصلة من جنحة سرقة مع علمه بذلك على النحو المبين بالأوراق.

وقالت المحكمة، في حيثيات الحكم بقضية ميرهان حسين، إن المتهمين أحمد أيمن سليم عبد الواحد ومحمود مسعود أبو العينين على، بصفتهما من مواطنى مصر، وبلغا من العمر خمسة عشر عامًا لم يحملا بطاقة تحقيق الشخصية ولم يقدماها لرجال السلطة العامة عند طلبها طبقا لما بالأوراق.

وقدمتهما للمحاكمة الجنائية وطلبت عقابهما وفق مواد الاتهام سالفة الذكر، وحيث إن المتهمين قد أعلنا قانونا عملا بنص المادة ۲۳۲ / ۱ من قانون الإجراءات الجنائية.

وإذ طرحت الدعوى للمحاكمة، وحيث تداولت الدعوى بالجلسات أمام المحكمة الراهنة كـ: المتهمين بشخصهما ومعهما محام، وأبدى دفاعه وطلب البراءة وقدم حوافظ مستندات طالعتها المحكمة؛ فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.