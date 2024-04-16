الثلاثاء 16 أبريل 2024
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مصر

تطور ملحوظ في الصادرات الزراعية.. مصر تُصدر 2 مليون طن من الموالح والبطاطس

صادرات زراعية
صادرات زراعية

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الإدارة المركزية للحجر الزراعي عن أسباب زيادة صادرات الموالح والفراولة والبطاطس وتجاوز الصادرات الزراعية 2 مليون طن خلال ثلاث أشهر.

وقال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمتحدث الرسمي للوزارة، إن الصادرات الزراعية خلال الربع الأول من 2024، تجاوزت 2،2 مليون طن وحدث هذا رغم الظروف العالمية التي تؤثر على سلاسل الإمداد والتمويل بالمنطقة ورغم إيقاف الدولة لتصدير بعض المنتجات لإتاحتها بالسوق المحلية.

وأضاف “القرش” أنه تم فتح أكثر من 95 سوق جديدة خلال السنوات الأخيرة، ونصدر أكثر من 400 سلعة زراعية إلى 160 دولة حول العالم.

ميزة تنافسية

وأوضح “القرش” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الدولة المصرية أصبح لها ميزة تنافسية لعدد كبير من المنتجات الزراعية وعلى رأسها الموالح والفراولة والبطاطس ومما إتاحة للقطاع الزراعي ان يكون هو ثاني أكبر قطاع مصدر للدخل القومي المصري والنقد الاجنبي وفقا لتقديرات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وتتربع بعض المنتجات على قمة الصادرات الزراعية ومنها الموالح وتم تصدير ما يقرب من 1،2 مليون طن خلال الفترة من بداية العام حتى الآن وكذلك البطاطس حيث تم تصدير أكثر من 387الف طن وكذلك الفاصوليا 54الف طن منذ بداية العام وحتى الآن.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور سعد موسى رئيس الحجر الزراعي المصري بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن زيادة الصادرات الزراعية يرجع إلى دعم القيادة السياسية وايمانها بزيادة صادرات مصر في جميع القطاعات وخاصة قطاع الزراعة وأيضا المشروعات القومية الزراعية الكبرى التي لها مردود على الإنتاج الزراعي، وأيضا الجهات الحكومية المنوط بها مراقبة ومتابعة الصادرات الزراعية والمتمثلة في الحجر الزراعي المصري حيث زاد حجم الصادرات الزراعية إلى 1،5  مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2024 بزيادة 300 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضي حيث تجاوزت الصادرات الزراعية خلال هذة الفترة 2،2  مليون طن حتى الآن.

الزراعة تكشف أسباب زيادة صادرات الموالح والبطاطس وتجاوز إجمالي الصادرات دعوة مليون

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