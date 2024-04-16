خطوات حماية هاتفك من التلف وطرق استخدامه الآمن للأطفال

قال المهندس أحمد طارق، خبير أمن المعلومات، إن في عصر التكنولوجيا، أصبح الهاتف المحمول جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، فهناك بعض الخطوات للحفاظ على الهاتف من التلف وكيفية استخدامه بأمان للأطفال.

وأضاف "طارق"، خلال استضافته ببرنامج "8 الصبح" والمُذاع على فضائية dmc، أنه لابد من إيقاف الإشعارات الغير الهامة التي لا تكون ذات أهمية على هاتفك، فتشغيلها يؤدي إلى استنفاد البطارية مع مرور الوقت.

كما يجب تجنب درجات الحرارة العالية، لذا عليك الحافظ على هاتفك بعيدًا عن الحرارة المرتفعة، مثل تركه في السيارة تحت أشعة الشمس المباشرة.

ونوه، بضرورة تحميل التطبيقات بحذر، حيث يجب تجنب تحميل التطبيقات التي تحتوي على إعلانات مزعجة، حيث يمكن أن تؤثر على عمر البطارية، بالإضافة إلى إيقاف الموقع والبلوتوث عند عدم الحاجة.

وأشار أن تشجيع الأطفال على التحدث عن أنشطتهم واهتماماتهم عبر الهاتف، من الامور الجيدة، فضلًا عن التوعية بسلامة الإنترنت مثل عدم مشاركة المعلومات الشخصية والابتعاد عن المحتوى الضار.