مفاجأة غير متوقعة.. نتيجة ماتش الزمالك والأهلي

ارتفعت معدلات البحث عن نتيجة ماتش الزمالك والأهلي بعد المباراة المحتدة التي اقيمت امس الاثنين بين الفريقين في منافسات الدوري المصري والمؤجلة بينهم من الاسبوع العاشر، الا أن نتيجة المباراة غير المتوقعة أثارت جدلًا واسعا على صفحات التواصل الاجتماعي.

ننشر في التقرير التالي نتيجة ماتش الزمالك والأهلي التي تحققت أمس خلال المنافسة الشرسة التي تمت بين الفريقين في بطولة الدوري المصري.

نتيجة ماتش الزمالك والأهلي

انتهت المباراة بين الزمالك والأهلي بنتيجة 2 لصالح الأول والذي احرزهم اللاعب سيف الدين الجزيري، في الدقيقتين "44، 87" من عمر مقابل 1 لصالح الأهلي والذي أحرزه اللاعب أحمد عبد القادر في الدقيقة 74 من عمر المباراة وهي النتيجة التي لم تك متوقعة الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا على محركات التواصل الاجتماعي وخاصة الفيسبوك، باعتباره الفوز الأول للزمالك منذ أربع سنوات ضد الأهلي.

أقيمت مباراة الزمالك والأهلي أمس في بطولة الدوري المصري على أرض استاد القاهرة الدولي.

جاء تشكيل فريقي الزمالك والأهلي في المباراة التي انتهت بفوز فريق الزمالك وارتفاع رصيده لـ‘ 21 نقطة في المركز العاشر بجدول الترتيب، ام الأهلي استقر على رصيده 21 نقطة كذلك ولكن بالمركز التاسع، ليكون التشكيل كالتالي.

ماتش الزمالك والأهلي

تشكيل فريق الزمالك الفائز بهدفين

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – أحمد حمدي – عبد الله السعيد – ناصر ماهر – أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري.



تشكيل فريق الأهلي الخارج بهدف واحد من المباراة

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - محمد هاني.

خط الوسط: كوكا - كريم نيدفيد - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: أنتوني موديست - طاهر محمد طاهر - عمر كمال.



مباريات اليوم الثلاثاء 16/4/2024



يتجدد اللقاء من جديد بين فريقي الأهلي والزمالك اليوم الثلاثاء الا أنه في مباراة كرة اليد في بطولة كأس السوبر

الأهلي | كرة يد والزمالك | كرة يد في تمام الساعة 19:30

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا



برشلونة وباريس سان جيرمان الساعة 21:00

بوروسيا وأتليتكو مدريدالساعة 21:00

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا

العين والهلال 17:00



مواعيد مباريات دوري الدرجة الثانية (المحترفين)



حرس الحدود وغزل المحلة 15:30

القنـــاة وبروكسي 15:30

طنطا ووادي دجلة 15:30

بتروجت وراية الرياضي 15:30

لافيينا والسكة الحديد 15:30



مواعيد مباريات الدوري البرتغالي



فاماليساو وسبورتنج لشبونة 21:15



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي | الدرجة الأولى



ساوثامبتون وبريستون 21:00



الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى



شبيبة القبائل ومولودية وهران 19:00

شباب بلوزداد و بارادو 17:00



مواعيد مباريات دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين



عجمان و البطائح 16:00

الجزيرة وخورفكان 16:00



مواعيد مباريات دوري نجوم قطر



المرخية والغرافة 19:30

الشمال والوكرة 17:30

أم صلال والعربي 17:30

مواعيد مباريات كأس الجزائر

اتحاد العاصمة واتحاد بسكرة 21:30

