بعد فرحته الجنونية.. أول تعليق من عبدالله السعيد على فوز الزمالك على الأهلى

أعرب عبدالله السعيد لاعب الزمالك، عن سعادته بعد الفوز في لقاء القمة ضد الأهلي اليوم الإثنين في قمة الدور الأول.

وقال السعيد في تصريحات لقناة “أون تايم سبورت”: “نشكر جمهور الزمالك، أوعدهم بأن الفترة المقبلة ستكون أفضل بكثير”.

وأضاف: “الفوز مهم للغاية، الفريق كان بحاجة للمكسب لأن مشوار الدوري ما زال طويلًا”.

وتغلب الزمالك على نظيره الأهلي بهدفين لهدف، في قمة الدوري مساء اليوم الإثنين على ستاد القاهرة ضمن لقاء مؤجل من الجولة العاشرة.

الفوز رفع رصيد الزمالك إلى 21 نقطة في المركز العاشر، بينما وقع الأهلي في المركز التاسع بنفس رصيد النقاط.

الشوط الأول



الدقيقة 4 شهدت ركلة حرة للأهلي من على الجانب الأيمن، أرسلها علي معلول، لكن جاءت دون خطورة على مرمى محمد عواد.



وسدد عمر كمال رأسية بالدقيقة 5، داخل منطقة الجزاء بعد عرضية طاهر محمد طاهر مرت بجوار عواد.



وأنقذ رامي ربيعة الكرة من أمام زيزو بعدها بدقيقة بعد انفراد تام بمرمى مصطفى شوبير.



وغادر زيزو أرض الملعب في أول تبديل اضطراري للزمالك، وحل مكانه ترافيس موتيابا بالدقيقة 17.



وأرسل معلول عرضية خطيرة بالدقيقة 23، تصدى لها محمد عواد ومرت من أمام موديست.



وسدد عبدالله السعيد ركلة حرة على مشارف منطقة جزاء الأهلي بالدقيقة 38، لكنها جاءت أعلى من مرمى مصطفى شوبير.



وانفرد الجزيري بمرمى شوبير بالدقيقة 44، بعد تمريرة رائعة من ناصر ماهر ليراوغه ويسدد في مرماه.



الشوط الثاني

سدد عمرو السولية بقوة بالدقيقة الأولى، من خارج المنطقة، لكنها مرت على يسار عواد.



واحتسب إبراهيم نورالدين ركلة جزاء للزمالك بالدقيقة 54، قبل أن يعود ويلغيها بعد العودة لتقنية "الفار" بسبب تحايل على سيف الجزيري.

وفي الدقيقة 71 سدد رضا سليم كرة داخل منطقة الجزاء بعد عرضية عمر كمال علت مرمى عواد.



وأدرك أحمد عبدالقادر البديل التعادل بالدقيقة 73، بتسديدة داخل منطقة الجزاء بعد عرضية رضا سليم



وحاول عبدالقادر من جديد بالدقيقة 78، بتسديدة داخل منطقة الجزاء لكن تصدى لها محمد عواد بسهولة.



ومن كرة مشتركة داخل منطقة الجزاء، تمكن الجزيري من إحراز الهدف الثاني بتسديدة قوية داخل منطقة الجزاء بالدقيقة 86.



وتصدى شوبير بالدقيقة الأخيرة، لانفراد من سيف الجزيري.