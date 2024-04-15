الثلاثاء 16 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"الإدارية العليا" ترفض الطعون على انتخابات نقابة الأطباء البيطريين الأخيرة

نقابة البيطريين
نقابة البيطريين

قضت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة، اليوم الإثنين، برفض جميع الطعون المرفوعة ضد انتخابات النقابة العامة للأطباء البيطريين، والتي كانت تطالب بوقف انتخابات النقيب العام والتجديد النصفي لمجلس النقابة العامة، ومجالس النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، والتي أجريت في 6 مارس الماضي.

وتعد هذه الأحكام نهائية وباتة، وبالتالي تؤكد سلامة العملية الانتخابية ونتائجها.

جدير بالذكر أن العملية الانتخابية تمت وفقًا لقانون إنشاء النقابة رقم 48 لسنة 1969، واللائحة الداخلية للنقابة رقم 166 لسنة 1970، وقرار مجلس النقابة بتاريخ 16 فبراير 2024، وكانت قد تمت تحت إشراف قضائي كامل، وشارك بالعملية الانتخابية 66 قاضيا.

-الإدارية العليا ترفض كافة الطعون على انتخابات نقابة الأطباء البيطريين

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